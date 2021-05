Cel mai mare studiu realizat in conditii reale confirma eficacitatea vaccinului Pfizer

Publicat in revista medicala The Lancet , acest studiu a evidentiat "beneficiile pentru sanatatea publica ale unui program national de vaccinare", conform autorilor sai, cercetatori de la Pfizer si reprezentanti ai guvernului israelian.Autorii studiului au dezvaluit ca in Israel, campioana tarilor care deruleaza campanii de vaccinare , acest program de imunizare "a fost motorul principal al declinului infectiilor de COVID-19".Totusi, specialistii prefera sa ramana prudenti in ceea ce priveste generalizarea acestor concluzii pentru alte natiuni, deoarece viteza campaniilor de vaccinare si evolutia pandemiei difera de la o tara la alta, au avertizat autorii studiului.Studiul reprezinta o versiune publicata si examinata de alti oameni de stiinta independenti ale primelor rezultate dezvaluite in luna martie de compania Pfizer si de Ministerul Sanatatii din Israel.Cercetarea s-a bazat pe datele medicale colectate intre 24 ianuarie si 3 aprilie, perioada in care 72% dintre israelienii de peste 16 ani (aproape 5 milioane de persoane) si 90% dintre persoanele de peste 65 de ani din Israel au primit ambele doze ale vaccinului Pfizer-BioNTech.Analiza a vizat in principal eficacitatea vaccinului impotriva variantei britanice (denumita B.1.1.7), devenita dominanta in aceasta tara.Studiul arata ca vaccinul Pfizer are "o eficacitate inalta" la persoanele de peste 16 ani dupa sapte zile de la administrarea celei de-a doua doze: el asigura o protectie de 95,3% impotriva infectiilor, de 97,2% impotriva spitalizarilor si de 96,7% impotriva deceselor. Aceste niveluri de protectie raman similare si la persoanele de peste 85 de ani.Insa ele scad semnificativ atunci cand persoanele vaccinate primesc doar prima dintre cele doua doze ale serului: protectie de 57,7% impotriva infectiilor, de 75,7% impotriva spitalizarilor si de 77% impotriva deceselor in randul persoanelor de peste 16 ani.Acest studiu "demonstreaza importanta unei vaccinari complete in randul adultilor", cu doua doze, considera autorii cercetarii. Potrivit lor, o doza unica ar putea sa ofere o protectie mai putin indelungata, in special din cauza aparitiei unor variante virale mai rezistente la vaccin.In timpul perioadei de analiza, au existat 232.268 de infectii confirmate de COVID-19 in Israel (cu 4.481 de infectii severe si 1.113 decese) si aproape 95% dintre esantioanele testate aveau la baza varianta britanica.Cercetatorii au subliniat ca analiza lor nu le-a permis sa studieze eficacitatea vaccinului impotriva variantei sud-africane, aflata si ea in circulatie in Israel.In februarie, un prim studiu de mare amploare (1,2 milioane de persoane) realizat in Israel si publicat in revista NEJM a ajuns la concluzii similare.