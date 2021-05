Autostrada A8: a inceput oficial proiectarea lotului Targu Neamt - Iasi - Ungheni. "Peste 2 ani vom avea un proiect matur"

"CNAIR S.A. a dat Ordinul de incepere pentru Completarea/ Revizuirea/ Actualizarea Studiului de Fezabilitate si elaborarea P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni, contract semnat cu firma CONSITRANS S.R.L. in data de 08.04.2021", se arata in comunicatul institutiei.Lungimea estimata penstru acest traseu este de 100 de kilometri, iar valoarea contractului este de 58.830.448,35 lei fara TVA.CNAIR mai transmite ca sursa de finantare pentru acest proiect o reprezinta Fonduri Europene Nerambursabile.Durata de realizare a acestor servicii este de 25 luni, dupa cum urmeaza:- 12 luni pentru Revizuirea/ Completarea Studiului de Fezabilitate.- 6 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C.), inclusiv verificarea P.A.C. de catre specialisti atestati;- 6 luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE) si a Detaliilor de Executie, inclusiv verificarea de catre verificatori atestati; 1 luna pentru asistenta tehnica pentru cererea de finantare , asistenta tehnica pentru contractarea executiei lucrarilor.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a afirmat in mai multe randuri ca va pune presiune pe executantul studiului de fezabilitate pentru a finaliza cu prioritate tronsoane din lotul de 100 de kilometri care trebuie construite de urgenta."I-am cerut proiectantului sa prioritizeze tronsonul dintre Targu Frumos si Letcani", a declarat Catalin Drula dupa semnarea contractului. Este vorba despre un segment de 38 de kilometri, pe actualul drum european E85, unde au loc frecvent tragedii rutiere.Oamenii din regiunea Moldovei implicati in Asociatia "Impreuna pentru A8" se arata nemultumiti de anuntul recent la guvernului si arata ca inca o proiectare a studiului de fezabilitate nu reprezinta o garantie ca autostrada de 320 de kilometri intre Targu Mures si Ungheni (granita cu Republica Moldova) va fi construita vreodata.