Studiu: Ochelaristii, mai putin expusi riscului infectarii cu coronavirus

In ultimul an, am auzit de sute de ori indemnul potrivit caruia trebuie sa evitam sa ne atingem fata, nasul, gura sau ochii cu mainile nedezinfectate, intrucat in felul acesta se favorizeaza patrunderea virusului in organism.Cercetatorii din India spun ca persoanele care poarta ochelari se freaca la ochi mai putin si, prin urmare, prezinta un risc mai mic de a contracta coronavirus, informeaza The Independent Studiul a fost realizat anul trecut, intr-un spital din nordul Indiei, pe 304 persoane (223 de barbati si 81 de femei). Pacientii aveau varste cuprinse intre 10 si 80 de ani si au prezentat toate simptomele specifice coronavirusului."Atingerea si frecarea ochilor cu mainile contaminate poate fi o cale importanta de infectie. Utilizarea pe termen lung a ochelarilor poate preveni atingerea repetata si frecarea ochilor", sustin cercetatorii.