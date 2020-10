Studiu: Satisfactia tinerilor fata de democratie, in declin la nivel global din cauza inegalitatilor

'Milenialii', cum sunt cunoscuti tinerii nascuti intre 1981 si 1996, sunt mai deziluzionati decat generatia X, nascuta intre 1965 si 1981, sau asa-numitii 'Baby Boomers', nascuti intre 1944 si 1964, ori generatia interbelica (1918-1943).'La nivel global, generatiile mai tinere nu sunt doar mai nesatisfacute de performanta democratica decat varstnicii, ci si mai nemultumite decat generatiile anterioare in etape similare de viata', arata autorii studiului Tabloul este pesimist in SUA, Brazilia, Mexic, Africa de Sud, Franta, Australia si Marea Britanie.Totusi, nivelul de satisfactie al tinerilor a crescut in Germania, Coreea de Sud si in multe dintre tarile central si est-europene iesite din comunism.Principala cauza a dezamagirii tinerilor fata de democratie este inegalitatea de avere si venituri, afirma raportul, citand statistici care arata ca milenialii reprezinta, numeric, circa un sfert din populatia Statelor Unite, insa detin doar 3% din averea totala.La aceeasi varsta, generatia Baby Boomer detinea 21% din avere.Autorii sugereaza ca presiunea pe care populismul o exercita asupra politicii mainstream ar putea, in realitate, sa creasca angajamentul democratic prin fortarea partidelor si a liderilor de orientare moderata sa inverseze tendinta de declin.Studiul Centrului pentru Viitorul Democratiei al Universitatii Cambridge a fost realizat pe baza datelor culese de la peste 4,8 milioane de respondenti din 160 de tari, intre 1973 si 2000.