Analiza a Centrului american pentru Controlul Bolilor: Vaccinurile Pfizer si Moderna reduc riscul de infectare cu 80% la doua saptamani dupa prima doza

Riscul de infectare cu SARS-CoV-2 a scazut cu 90% la doua saptamani dupa administrarea dozei de rapel, au adaugat autorii acestui studiu, realizat pe un grup de aproape 4.000 de persoane vaccinate in Statele Unite, care au facut parte din randul personalului medical si al profesiilor aflate in prima linie de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 Studiul, realizat de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite , a evaluat capacitatea acestor doua vaccinuri de a proteja impotriva infectarii cu noul coronavirus, inclusiv impotriva infectiilor care nu cauzeaza simptome.Descoperirea facuta in noul studiu, realizat prin folosirea in conditii reale a celor doua vaccinuri care folosesc tehnologia ARN mesager, confirma eficacitatea demonstrata in studiile clinice controlate, care au fost realizate inainte ca serurile sa fie autorizate de Administratia pentru Alimente si Medicamente (Food And Drug Aministration - FDA) din Statele Unite.Studiul CDC a analizat eficacitatea vaccinurilor Pfizer si Moderna pe un esantion de 3.950 de participanti din sase state federale americane, monitorizati timp de 13 saptamani in perioada 14 decembrie 2020 - 13 martie 2021."Vaccinurile anti-COVID-19 autorizate, bazate pe tehnologia ARN mesager, ofera o protectie timpurie, substantiala si reala impotriva infectarii pentru personalul din sistemul nostru national de sanatate, angajatii din profesiile aflate in prima linie de combatere a pandemiei si salariatii din sectoarele esentiale", a declarat Rochelle Walensky, directoarea CDC.Noua tehnologie ARN mesager foloseste o forma sintetica a substantei chimice naturale folosite de post de mesager pentru a instrui celulele sa sintetizeze anumite proteine, care mimeaza fragmente din structura noului coronavirus. In acest fel, sistemul imunitar este invatat sa recunoasca si sa atace virusul real atunci cand acesta patrunde in organism.Studiul realizat de CDC a fost publicat la cateva saptamani dupa ce datele obtinute in campania de vaccinare din Israel au sugerat ca vaccinul Pfizer-BioNTech are o eficacitate de 94% in prevenirea infectiilor asimptomatice.Anumite tari, inclusiv Marea Britanie si Canada, permit intervale extinse intre administrarea celor doua doze, care difera de modul in care aceste vaccinuri au fost testate in studiile clinice, pentru a evita astfel penuria de seruri provocata de constrangerile de aprovizionare. In studiul CDC, intervalul dintre cele doua doze a fost de trei saptamani pentru vaccinul Pfizer si de patru saptamani pentru vaccinul Moderna.In Marea Britanie, autoritatile locale au anuntat in luna ianuarie ca datele medicale sprijina decizia lor de a extinde la 12 saptamani intervalul dintre prima si a doua doza pentru vaccinurile Pfizer-BioNTech. Totusi, compania Pfizer si partenerul ei german BioNTech au avertizat ca nu detin date medicale in sprijinul unei astfel de decizii.