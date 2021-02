Studiu: vaccinul AstraZeneca are o eficacitate "limitata" contra variantei sud-africane a coronavirusului la tinerii adulti

"Cercetatori sud-africani si britanici au constatat ca vaccinul a fost mai eficace contra formei originale a coronavirusului" in comparatie cu noua tulpina, se arata intr-un comunicat al Universitatii din Witwatersrand de la Johannesburg, care nu a fost inca evaluat de colegi."Primele rezultate par sa confirme ca mutatia virusului depistata in Africa de Sud poate sa se transmita la populatia deja vaccinata", a adaugat el.Acest studiu, realizat pe 2.000 de voluntari cu varste in jur de 31 de ani, "nu poate sa stabileasca" eficienta vaccinului contra formelor grave ale maladiei, spitalizarilor si deceselor "caci populatia tinta avea un risc scazut", considera Universitatea din Witwatersrand."Credem ca vaccinul nostru va proteja contra formelor grave ale bolii, caci activitatea anticorpilor neutralizanti este similara cu cea a altor vaccinuri impotriva COVID-19 care s-au dovedit a fi eficace impotriva formelor severe, mai ales atunci cand dozele se fac intre 8 si 12 saptamani", a nuantat purtatorul de cuvant al AstraZeneca, contactat de AFP.Potrivit cercetatoarei Sarah Gilbert, care conduce dezvoltarea vaccinului la Universitatea din Oxford, s-ar putea sa dureze, de asemenea, "un timp" pana se poate determina cat de bine functioneaza vaccinul impotriva acestei tulpini - din ce in ce mai prezenta in Marea Britanie - la persoanele in varsta."O versiune (a vaccinului Oxford/AstraZeneca) pentru tulpina sud-africana este in pregatire", a afirmat duminica dimineata Gilbert la BBC, adaugand ca cercetatorilor "le-ar placea mult" ca ea sa fie gata pentru toamna."Aceste rezultate ne obliga sa regandim modul de a aborda pandemia", a estimat Shabir Madhi, profesor in vaccinologie la Universitatea Witwatersrand, care se ocupa de studiu in Africa de Sud.Pentru a lupta contra raspandirii tulpinii sud-africane, Nadhim Zahawi, secretarul de stat britanic insarcinat cu vaccinurile, a indicat duminica dimineata la Sky News ca Guvernul a planificat sa-si continue vaccinarea in masa "pe cat de rapid posibil", si sa faca teste rapide local in zonele in care ea este depistata.Cea mai indoliata tara de pandemie din Europa cu peste 112.000 de decese, Marea Britanie se bazeaza pe vaccinare pentru a iesi din izolarea intrata in vigoare la inceputul lui ianuarie cu scopul de a lupta contra unui focar de contaminari atribuite variantei mai contagioase aparute in sud-estul Angliei.Mai mult de 12 milioane de persoane au primit pana acum prima doza.Vaccinul AstraZeneca/Oxford a fost aprobat in mai multe tari si de Uniunea Europeana. Dar unele tari au preferat sa-l recomande doar pentru persoanele cu varste de pana la 65 de ani, in lipsa datelor suficiente despre persoanele in varsta.