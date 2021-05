Sunca de Praga cu colorant din gandaci. Ce E-uri se mai gasesc in popularul produs

Datele se desprind dintr-un studiu facut de InfoCons - Asociatia pentru Protectia Consumatorilor, care a analizat 13 produse de tip sunca de Praga ce se regasesc in comert.In urma realizarii studiului s-a ajuns la concluzia ca numericul de E-uri din sunca de Praga variaza intre 4 si 10 aditivi. In combinatie cu alte produse, abundenta de E-uri poate duce chiar si la probleme de sanatate, avertizeaza Sorin Mierlea, presedintele InfoCons."Sunca de Praga de nota 10? Da, insa ne referim la E-uri. Nu stim reteta originala in calitatea noastra de consumatori , este complicat sa fim cu totii mezelari, dar stim cu totii sa consumam si putem fi consumatori experti luand informatii de la InfoCons. Astfel, putem manca sunca de Praga si cu mult mai putine E-uri daca citim eticheta si ne informam. Sa nu uitam! Sunca de Praga nu o mancam singura, ci o combinam si cu o felie de paine, cu mustar, cu o bautura carbogazoasa, astfel incat numarul de E-uri creste si, mai rau, multe din acestea se regasesc in mai multe din produsele pe care le consumam la o masa", explica Sorin Mierlea.Potrivit acestuia, E-urile identificate in produsele studiate sunt: E120 - Carmin, E250 - Nitrit de sodiu, E262 - Acetat de sodiu, E301 - Ascorbat de sodiu, E316 - Izoascorbat de sodiu, E325 - Lactat de sodiu, E326 - Lactat de potasiu, E331 - Citrat de sodiu, E407 - Caragenan, E407a - Alga Euchema prelucrata, E412 - Guma guar, E415 - Guma Xantan, E425 - Guma Konjac, E450 - Difosfati, E451 - Trifosfati, E452 - Polifosfati, E508 - Clorura de potasiu, E621 - Monoglutamat de sodiu.Puteti consulta mai jos lista cu E-urile continute de sunca de Praga.

