Probleme la Magistrala 4 de metrou din cauza unei avarii la reteaua electrica. Interzieri minime de circa 2-3 minute

In aceste conditii sunt inregistrate intarzieri minime de circa 2-3 minute "Metrorex informeaza ca astazi, 24.03.2021, incepand cu ora 8.51, din cauza lipsei de tensiune pe sina a treia, pe distanta Grivita - Basarab 2, circulatia trenurilor a fost reorganizata in sistem pendula intre statiile de metrou Gara de Nord 2 - Grivita, pe firul 1, iar trenurile cu directia Straulesti intorc la statia Grivita. Intarzierile inregistrate sunt minime, de circa 2-3 minute", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, personalul Metrorex lucreaza la remedierea avariei si reluarea circulatiei de metrou in conditii depline de siguranta, in cel mai scurt timp posibil.