Suplimentarea cu 2.000 a numarului de posturi la directiile de sanatate publica si la serviciile de ambulanta, pe ordinea de zi a Guvernului

O solicitare in acest sens, venita din partea ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , a fost aprobata de premierul Ludovic Orban "Va rog sa fiti de acord cu includerea pe lista suplimentara a sedintei guvernului a proiectului de hotarare a guvernului pentru modificarea anexei 2 la Hotararea Guvernului nr. 144 pe 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii. Prin acest proiect de act normativ se suplimenteaza cu 2.000 numarul de posturi la directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si servicii de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov", a spus Tataru, in debutul sedintei de guvern.Ludovic Orban a atras atentia asupra faptului ca sistemul de sanatate risca sa se confrunte cu un "blocaj" in ce priveste numarul de cadre medicale."Aici trebuie sa urmarim, ca dau examenul cei care termina rezidentiatul. Si practic orice fel de medic care ia examenul la finalul rezidentiatului si e in disciplinele cautate - pentru terapie intensiva, pentru ATI - trebuie imediat utilizat. Asa cum am utilizat si rezidentii. Presimt ca, din punct de vedere tehnic, al pregatirii de paturi dotate, inzestrate cu tot ce-i necesar, putem sa crestem capacitatea, dar presimt ca tindem spre a atinge un blocaj privitor la numarul de cadre medicale", a spus premierul.Totodata, Orban a declarat ca exista o "tendinta" de a interna in sectii de terapie intensiva bolnavi care nu necesita neaparat acest lucru si a recomandat folosirea unor saloane intermediare, unde sa se asigure o monitorizare atenta a starii de sanatate."Institutionalizati mai clar ceea ce am discutat. Nu trebuie sa intre in ATI oricine. Exista aceasta tendinta de a interna in sectii de terapie intensiva bolnavi care nu necesita neaparat terapie intensiva si atunci sa existe saloanele intermediare, despre care am vorbit, in care, evident, se monitorizeaza evolutia starii de sanatate mai atent, dar nu necesita neaparat internarea in sectia de terapie intensiva. Plus operationalizarea tuturor sectiilor, nu cum au facut la Brasov, ca au dat drumul la spitalul modular si au inchis spitalul judetean. Ei trebuie sa creasca numarul de paturi disponibile pentru terapie intensiva", a spus premierul.