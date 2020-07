Surprizele de la cabinetul medical: Zeci de persoane, care au fost trimise in somaj tehnic, au constatat ca nu au asigurare de sanatate

Zeci de romani care au fost incadrati in somaj tehnic au aflat ca nu mai beneficieaza de asigurare medicala atunci cand au avut nevoie de un serviciu medical. Pentru aceasta situatie de vina ar fi angajatorii care au completat gresit Declaratia 112 atunci cand au informat ANAF-ul cu privire la situatia angajatilor aflati in somaj tehnic."In urma sesizarilor, am analizat situatiile si am constatat ca problema a fost generata de modul in care a fost completata aceasta declaratie. In sensul in care angajatorii nu au incadrat corect personalul aflat in somaj tehnic si nu au specificat perioada in care personalul a fost in somaj tehnic.Datele de la ANAF s-au preluat informatic.", informeaza purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Sanatate (CANS), Mihaela Tanase, conform Europa FM. Pentru a remedia situatia, angajatorul trebuie sa depuna cat mai repede o declaratie rectificativa. "", a precizat purtatorul de cuvant CNASIn ceea ce priveste persoanele care au o problema medicala si au nevoie cat mai repede de un medic, Casele Judetene de Sanatate le recomanda sa aduca o adeverinta de la angajator.