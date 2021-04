De ce este riscanta scurtarea programului magazinelor in preajma Pastelui. Avertismentul expertilor: "Ne jucam cu focul"

Studiile arata ca masura e gresita

Expertii trag un semnal de alarma

Poate cauza mai multe imbolnaviri

Este vorba despre reducerea programului de functionare a magazinelor, in functie de rata de infectare in fiecare localitate. Astfel, exista zone in care supermarketurile se inchid deja la ora 18.00, ora la care multi oameni de abia ies de munca. Chiar si cei care isi termina programul de lucru mai devreme nu au suficient timp pentru a-si face cumparaturile, astfel ca se creeaza aglomeratie, in special incepand cu orele 16.00-16.30, cand foarte multa lume incepe sa ajunga in magazine.Problema se va acutiza in saptamana care urmeaza, dinaintea Pastelui ortodox, cand se anunta o afluenta uriasa de cumparatori in toate magazinele. Problema este ca acum oamenii au mai putin timp pentru cumparaturi, insa necesitatile nu numai ca au ramas constante, dar nevoile cresc in saptamana dinaintea sarbatorilor. De aici va rezulta multa aglomeratie, exact ceea ce ar trebui evitat pentru a reduce circulatia virusului.Exista si studii care arata clar ca masura restrictiva privind inchiderea mai devreme a magazinelor nu este doar inutila, dar poate da nastere unor noi focare de transmitere a bolii. Din acest motiv, in cele mai multe tari programul magazinelor alimentare si a celor de proximitate a fost prelungit, tocmai pentru ca oamenii sa nu se inghesuie.In Romania, printre primii care au atras atentia asupra situatiei absurde s-a numarat Stefan Voinea, fost consilier pe probleme de transparenta si integritate al fostului ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu . Voinea a publicat pe contul sau de Facebook rezultatele ultimului studiu serios intocmit pe aceasta tema si publicat de prestigioasa revista Nature Human Behaviour. El a facut un review al studiilor privind interventiile non-farmaceutice cu privire la raspandirea coronavirusului, iar in urma analizei nu a gasit nici macar un indiciu ca reducerea orelor de functionare a magazinelor ar putea ajuta la reducerea transmiterii virusului. Din contra."Am facut un review rapid al studiilor cu privire la interventiile non-farmaceutice (NPIs) care functioneaza in prevenirea raspandirii COVID-19. Nu am gasit absolut nimic care sa indice faptul ca reducerea orelor de functionare a magazinelor ar fi de ajutor. Un timp de functionare mai restrans inseamna sanse mai mari de a genera aglomeratie, deci risc mai mare de infectare", a explicat expertul.Expert in sanatate publica si profesor universitar la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Razvan Chereches i-a dat dreptate lui Voinea. Chereches a aratat ca nu exista nici macar o dovada stiintifica privind eficienta acestei masuri, insa riscurile sunt mari."Restrictia orarului de functionare a supermarketurilor nu este bazata pe dovezi stiintifice si va genera, cel mai probabil, aglomerare in apropierea orei de inchidere. Rata de transmitere a virusului este direct corelata cu nivelul de interactiune intre oameni (cat timp si cati oameni). Daca se aplica restrictia numarului de persoane in supermarketuri in functie de suprafata = multi oameni nu vor putea sa isi cumpere cele necesare.Daca se aplica restrictia orei dar nu se aplica restrictia numarului de persoane = focare masive de infectie ar fi avut mai mult sens ca orarul supermarketurilor sa coincida cu restrictia generala si sa fie restrictionat accesul in mall-uri sau la petreceri private", e semnalul de alarma tras de Razvan Chereches, si el fost consilier onorific in Ministerul Sanatatii. Oana Geambasu este expert in sanatate publica si a fost desemnata sa corordoneze un studiu cu privire la modul in care pandemia afecteaza populatia statelor membre. Studiul a fost comandat de Comisia Europeana, iar romanca este coordonatorul unei echipe de specialisti germani si francezi.Si Oana Geambasu considera ca masura restrangerii orarului magazinelor aduce mai degraba riscuri decat beneficii. "Daca se reduce numarul de ore in care populatia are acces la supermarketuri, putem avea un rezultat de aglomerare, ceea ce s-a intamplat si in alte tari si posibil un efect exact opus", e opinia Oanei Geambasu.Nici medicul Angela Campean nu vede o solutie in inchiderea mai devreme a magazinelor. "Ne jucam cu focul, spunem ca vrem sa reducem contactul intre oameni, dar ii obligam sa se imbulzeasca in supermarketuri. Cu parere de rau, dar cel care a venit cu aceasta idee n-a facut decat sa-si arate incompetenta si ingustimea gandirii.In plus, in mai multe tari din Vest au fost luate masuri similare la inceputul pandemiei, dar apoi au revenit repede si au corectat aceasta aberatie, pentru ca au realizat ca reducerea programului magazinelor inseamna automat aglomeratie. Nu stiu daca doamna Andreea Moldovan a impus aceasta masura, ea era adepta restrictiilor exagerate, dar oricine a facut-o a comis o greseala mare care poate sa coste in final si vieti omenesti", atrage atentia Campean.Ea si-a exprimat sperantele ca noua conducere a Ministerului Sanatatii va tine cont de recomandarile expertilor si ca se va reveni asupra acestei masuri cu dublu tais."Doamna Ioana Mihaila, noul ministru, sper sa se consulte cu expertii in sanatate publica, ea e si medic de profesie si speram sa nu se lase influentata asa cum a facut domnul Voiculescu. El are o scuza pentru ca nu era medic, nu avea pregatire in domeniu, dar doamna Mihaila daca e un medic serios, si nu ma indoiesc in privinta ei, trebuie sa fie la curent cu studiile care arata ca reducerea programului magazinelor poate avea efectul unor bombe biologice", a spus Campean.