FOTO Sute de credinciosi in pelerinaj la moastele Sfantului Apostol Andrei, in Galati

Inainte de inceperea pelerinajului, IPS Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, impreuna cu slujitorii Catedralei Arhiepiscopale, in sunet de cantari bisericesti si mireasma de tamaie, au asezat pe baldachinul special amenajat din incinta catedralei racla ce adaposteste o particica din moastele Sfantului Apostol Andrei si racla cu moastele a patru sfinti tamaduitori, ambele aduse din patrimoniul sacru al Resedintei Arhiepiscopale.Credinciosii au format cozi lungi si asteapta cu rabdare si respectand normele igienico-sanitare in pandemie sa se inchine la moastele Sfantului Apostol Andrei si a patru sfinti tamaduitori: Sf. M. Mc. Pantelimon, Sf. Ierarh Nectarie, Sf. Ierarh Luca al Crimeii si Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou.In ziua de cinstire a Sf. Apostol Andrei, la Sfanta Liturghie din Catedrala Arhiepiscopala, IPS Casian i-a binecuvantat pe credinciosii prezenti la slujba si la pelerinaj si a facut apel la credinta, dar si la respectarea regulilor de distantare sociala."Trebuie sa respectam intru totul sensul spiritual al sarbatorii si intru totul sensul social al sarbatorii prin respectarea normelor sanitare ce se impun pentru binele nostru al tuturor. Avem nevoie de sanatatea sufletului prin credinta si prin credinta si incurajare de sanatatea noastra propriu-zisa", a spus Arhiepiscopul Dunarii de Jos.Anul acesta, la pelerinaj participa doar cetatenii care au domiciliul sau resedinta in municipiul Galati.Pentru respectarea acestei masuri, dar si a normelor igienico-sanitare in pandemie, Jandarmeria Galati a instituit dispozitive de ordine si siguranta publica si culoare de acces catre racla cu sfintele moaste."Avand in vedere ca in perioada 29 - 30 noiembrie este organizat un pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopala, unde vor fi scoase spre inchinare Moastele Sfantului Andrei, facem precizarea ca Jandarmeria Galati va lua toate masurile necesare in vedere preintampinarii oricaror incidente, cat si pentru respectarea distantarii fizice intre participanti. De asemenea, precizam ca la racla cu sfintele moaste vor avea acces doar cetatenii care au domiciliul in municipiul Galati, iar pentru a usura accesul in zona de inchinare este recomandat ca dovada domiciliului sa se faca cu cartea de identitate", a precizat intr-un comunicat Jandarmeria Galati.