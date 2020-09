Sute de locatari fictivi in cateva garsoniere din Suceava. Acestia provin din Ucraina si Republica Moldova

Ion Lungu a explicat ca, in conditiile in care s-a impus in pandemie, din motive de siguranta sanitara, un numar de maxim 2.000 de alegatori la o sectie de votare, a fost necesara aceasta redistribuire la sectii votare din zona Garii Suceava, unde la mai multe garsoniere sunt inregistrate foarte multe persoane intr-o locuinta."O problema legata de alegerile locale sunt patru sectii in Burdujeni, in zona Garii, care depasesc doua mii de persoane, limitarea impusa de lege pentru o sectie de votare. Este vorba de sectiile 41, 42, 44 si 45. De unde vin atat de multe persoane in plus? De la cateva garsoniere din zona Jean Bart. Una are 174 de persoane care locuiesc la aceeasi adresa, alta 115, alta 130 de persoane. (...) Sunt persoane venite din Ucraina si Republica Moldova care aveau nevoie de domiciliu stabil pentru cetatenie. In urma anchetei facute a rezultat ca in acele garsoniere sunt inregistrate foarte multe persoane care, de fapt, nu locuiesc acolo si, cel mai probabil, nici nu participa la vot, dar suntem obligati sa luam masuri sa nu depasim doua mii de alegatori pentru o sectie de votare", a spus Lungu.Potrivit primarului, persoanele inregistrate in plus la acele adrese au fost redistribuite la sectia de votare de la Scoala nr. 6 din Burdujeni Sat, care avea 1.095 de persoane, iar acum are 1.879 de persoane.Primarul a precizat ca populatia Sucevei luata in calcul la alegerile locale din 27 septembrie este de 124.000 de persoane.