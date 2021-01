Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu episcopului greco-catolic Florentin Crihalmeanu

Eparhia greco-catolica de Cluj-Gherla a informat ca trebuie respectate cu strictete normelor sanitare prevazute pentru perioada de pandemie de catre cei care au venit la Catedrala.De asemenea, Eparhia i-a invitat pe toti cei care au dorit sa aduca coroane, jerbe sau flori sa renunte si sa ofere saracilor banii, respectand astfel o dorinta testamentara a episcopului Crihalmeanu.Inmormantarea episcopului va avea loc sambata."In ziua de sambata, 16 ianuarie 2021, ora 11,00, trupul Preasfintiei Sale Florentin va fi depus pe esplanada din fata Catedralei din Piata Timotei Cipariu, iar la ora 12.00 va avea loc Slujba Inmormantarii. Cei care din binecuvantate pricini nu vor participa la slujba inmormantarii, vor celebra in parohia proprie Sfanta Liturghie cu panahida la intentia odihnei sufletului Preasfintiei Sale Florentin. In ziua premergatoare inmormantarii, se va organiza in toate parohiile de pe teritoriul Eparhiei noastre, o seara de priveghere publica (parastas, rozar, etc) la aceeasi intentie", se arata intr-un comunicat transmis de catre Eparhia greco-catolica de Cluj-Gherla.Purtatorul de cuvant al Eparhiei, preotul Daniel Avram, a declarat vineri ca printre cei care vor fi prezenti la inmormantarea de sambata se vor numara mitropolitul Bisericii Greco-Catolice din Ungaria, Kocsis Peter Fulop, mitropolitul de Romania, cardinalul Lucian, precum si majoritatea episcopilor catolici din tara noastra.