Situatie critica in Capitala. Sute de strazi sunt in continuare fara apa calda si caldura

Termoenergetica anunta ca a intrerupt furnizarea apei calde si a caldurii pe sute de strazi si bulevarde din Bucuresti , pentru remedierea mai multor avarii aparute la reteaua primara.Ineste o avarie pe strada Glinka nr 9, iar alte 21 de strazi, printre care Calea Victoriei, Calea Grivitei sau Calea Dorobanti, au apa calda sau caldura livrata sub paramentrii, adica calaie. Majoritatea livrarilor deficitare de agent termic si a avariilor ar urma sa fie rezolvate pana miercuri, 9 decembrie, ora 16:00, potrivit Termoenergetica.In, mii de apartamente nu au apa calda si caldura. Zeci de strazi din sector primesc apa calda si caldura sub parametrii. Printre acestea se numara: Soseaua Colentina, Calea Mosilor, Soseaua Stefan cel Mare, Strada Barbu Vacarescu, Soseaua Mihai Bravu, Soseaua Iancului, bulevardele Chisinau si Basarabia. Defectiunile ar trebui sa fie remediate pana la finalul zilei de astazi, potrivit Termoenergetica.In plus, sunt lucrari de remediere la trei avarii: una la reteaua secundara pe ciruitul de apa calda de consum Sos. Pantelimon nr.74, doua la retelele primare: in zona Chisinau si in zona Cernauti. Defectiunile ar trebui sa se rezolve pana la finalul zilei de astazi, potrivit Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti.Inse lucreaza la remedierea a cinci avarii: o avarie la reteaua termica primara, Bd.Theodor Pallady nr.21; o avarie de curatare schimbatoare caldura si circuit apa calda pe Str.Liviu Rebreanu nr.29; o avarie la un canal, care a afectat mai multe strazi; o avarie la reteaua secundara pe circuitul de apa calda de consum, Str. I Odobesti Nr.4 si o avarie de racord primar la Intr. Complexului Nr.1. Reparatiile ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul acestei zile.Caldura si apa calda se livreaza, de asemenea, sub parametri pe multe strazi si bulevarde, precum bulevardul Chisinau, soseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, strada Baba Novac, bulevardul Camil Ressu, bulevardul Liviu Rebreanu si Calea Vitan.se remediaza doua avarii, iar reparatiile ar trebui sa fie gata pana vineri, 11 decembrie. Astfel, apa calda si caldura sunt oprite pe Soseaua Berceni, Strada Alunisului, Anton Colorian, Soseaua Oltenitei, Radului si Stoian Militaru.De asemenea, caldura este oprita pe mai multe strazi, printre care se numara Bulevardul Gheorghe Sincai, Bulevardul Constantin Brancoveanu sau Calea Vacaresti.Inse efectueaza o avarie care ar trebui sa se rezolve pana la sfarsitul acestei zile. Totodata, zeci de strazi nu au apa calda si caldura la temperaturile necesare. Printre acestea se regasesc bulevardul Unirii, strada Natiunile Unite, Soseaua Panduri, Calea Rahovei sau strada Drumul Sarii.Inse remediaza o avarie la reteaua primara care afecteaza Bulevardul Timisoara, care ar trebui sa fie gata in pana la sfarsitul zilei de miercuri, 9 decembrie. Apa calda si caldura se livreaza sub parametrii pe mai mult alei si strazi, inclusiv pe bulevardul Ghencea.Lista imobilelor afectate de avariile la reteaua de transport de apa calda poate fi consultata aici Conductele erodate si inchiderea unor centrale sunt principalele motive pentru care bucurestenii tremura de frig iarna si isi vor incalzi apa in oala, pe aragaz.De altfel, Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan , a spus ca problema caldurii din Capitala nu se va rezolva in aceasta iarna si ca, pentru bucuresteni, urmatoarele trei luni vor fi similare cu ultimele doua saptamani, in ceea ce priveste felul in care va fi distribuita caldura. "Aceasta este situatia pe care am mostenit-o. Nu putem face mai mult decat decat am spus ca vom face in campania electorala".Citeste si: Cand se va rezolva problema caldurii in Capitala. Nicusor Dan le da vesti proaste bucurestenilor