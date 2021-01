Sute de turisti in statiunile de pe Valea Prahovei. Aglomeratie pe DN1

Sute de turisti au ales sa petreaca sfarsitul de saptamana pe Valea Prahovei, unde la altitudini mari se inregistreaza temperaturi negative si stratul de zapada este consistent.La Sinaia, la Cota 2000 sunt amenajate si deschise partiile Laptici 1, Laptici 2, Valea Soarelui 1, Valea Soarelui 2, Valea Dorului 1, Varianta si Drumul de Vara. Telescaunul Soarelui a inceput programul cu publicul la ora 08:40 si functioneaza pana la ora 16:00, iar gondola Carp are ultima cursa la ora 16:30."Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si in gondole!", reamintesc, intr-un mesaj pe Facebook , administratorii domeniului schiabil din Sinaia.In statiunea Busteni, partia Kalinderu gazduieste evenimentul Winter Tour - Back to basics. Evenimentul, care in alti ani includea petreceri cu grupuri mari de persoane se desfasoara, anul acesta, cu respectarea distantei sociale iar la aceasta editie s-a renuntat la aceste petreceri, punandu-se accentul pe miscare si pe bucuria de a fi in aer liber, la munte, au transmis organizatorii.Si in statiunea Azuga se schiaza in conditii bune.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat deja ca ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe sensul catre munte al DN 1 Ploiesti - Brasov, circulandu-se in coloana pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova.Pe raza statiunilor montane, se inregistreaza valori moderate de trafic, formandu-se pe alocuri coloana intre Busteni si Azuga.Citeste si: VIDEO Momentul in care un ofiter de politie este prins intre usi, in timpul asaltului de la Capitoliu