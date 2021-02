Sute de turisti, pe partiile din Valea Prahovei. Inghesuiala surprinsa de camerele de filmat

Ce masuri de protectie se impun

Iubitorii muntelui asteapta la rand pentru a putea in mijloacele de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al statiunii Sinaia, la 2.000 de metri altitudine in Bucegi. Randul se intinde pe mai multi metri, iar pentru a mentine distanta fizica dintre persoane au fost formate culoare catre statia telegondolei.Conform reprezentantilor Transport Urban Sinaia SRL, societatea care administreaza mijloacele de transport pe cablu, anunta, pe Facebook , ca teleschiul Valea Soarelui a inceput programul si functioneaza pana la 15:50, banda pentru incepatori de la Cota 2.000 functioneaza pana la ora 16.00, iar telescaunul Soarelui si functioneaza de asemenea pana la ora 16:00.Sunt amenajate si deschise partiile Laptici 1 si 2, Valea Soarelui 1 si 2, Valea Dorului 1, Varianta, Varianta Furnica si Drumul de Vara, in timp ce Partia Noua este inchisa din cauza stratului insuficient de zapada.Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si in gondole, precizeaza sursa citata. Numerosi turisti se afla si pe partiile Kalinderu si Busteni, unde au asistat la o competitie de schi, dar si in statiunea Azuga, unde in fiecare an se organizeaza tabere de schi pentru copii.