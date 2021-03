Momente de panica intr-un liceu din Cisnadie: un tanar a amenintat cu o arma o eleva, de fata cu profesorii

Tanarul care a intrat in scoala inarmat cu un pistol de tip airsoft are 18 ani si in urma cu doi ani s-a transferat de la Liceul Gustav Ghundish din Cisnadie la o scoala din Sibiu. A tinut legatura cu o parte dintre fostii colegi, iar profesorii il cunosteau.In urma cu 2 zile, el a venit la fostul sau liceu si le-a spus profesorilor cu care s-a intalnit pe hol ca vrea sa se consulte cu fostii colegi despre o tema pe care o avea in pregatire.Profesorii nu au banuit nicio clipa ca intentile tanarului erau altele. El, de fapt, o cauta pe o fosta colega de clasa cu care avea un conflict mai vechi. A intrat in ora de matematica si a inceput sa ameninte una dintre fetele care se aflau la tabla. Agresorul a iesit insa din clasa fara a-si duce planul la capat. Dupa ce profesorii au sunat la 112, politistii au plecat pe urmele tanarului. El a fost gasit acasa si a fost retinut.Dascalii de la liceul Gustav Gundish spun ca elevul era introvertit si nu era foarte prietenos, iar uneori intra in conflict cu colegii sai de clasa. Acesta ar fi fost si motivul pentru care el s-a transferat de la liceul din Cisnadie la o scoala din Sibiu, in urma cu doi ani.