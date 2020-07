Tanar de 22 ani din Buzau cercetat pentru frauda informatica. Acesta vindea subiecte fictive la Bacalaureat

"In luna iunie 2020, in urma unui incident cibernetic, politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea unei infractiuni de tentativa la frauda informatica. Astfel, a fost documentata activitatea infractionala a unei persoane banuite ca, folosind o platforma care ofera servicii gratuite de creare a site-urilor web, ar fi creat o pagina web unde ar fi oferit spre vanzare, in schimbul a 100 de lei pentru fiecare materie, subiecte despre care pretindea ca ar fi urmat sa fie date la examenul de Bacalaureat 2020", se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Politia Romana.Acea persoana ar fi modificat in mod repetat o alta pagina publica la care utilizatorii pot contribui cu informatii referitoare la examenul de Bacalaureat, prin introducerea in cuprinsul acesteia a unui link spre site-ul sau, cu scopul de a crea confuzie si a induce in eroare victimele.In urma investigatiilor, s-a stabilit ca principalul suspect este un barbat, de 22 de ani, din Buzau. De asemenea, a fost identificata si o victima, de 19 ani, din judetul Prahova, activitatea de identificare a tuturor victimelor fiind in desfasurare.In 30 iunie, politistii Directiei Investigatii Criminale, cu sprijinul I.P.J. Buzau, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la adresa persoanei banuite, aceasta fiind depistata.De asemenea, au fost ridicate mai multe echipamente I.T. si terminale mobile susceptibile a fi fost folosite in activitatea ilicita.Barbatul a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, acesta fiind cercetat sub control judiciar.Politistii Directiei de Investigatii Criminale continua cercetarile pentru frauda informatica.