Tanar injunghiat pe munte, cercetat pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Ciudatul caz petrecut la Pestera de Lapte din Brasov

Barbatul a fost taiat "din joaca" de prietenul sau, in acest caz nefiind depusa o plangere."In cursul noptii de ieri (duminica - n.r.), Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina intr-un caz de agresiune, petrecut la Pestera de Lapte, unde o persoana a fost injunghiata in zona gatului. O echipa formata din salvamontisti, jandarmi montani, politisti si angajati SMURD s-a deplasat la locul evenimentului, unde a fost gasita o victima, avand varsta de 23 de ani, cu o hemoragie masiva", se arata pe pagina de Facebook Salvamont Poiana Brasov.Barbatul taiat la gat a explicat ca a fost ranit cu un briceag, in joaca, de catre prietenul sau, iar totul a fost doar un accident nefericit. Cercetarile politiei au scos la iveala faptul ca tanarul ar fi trebuit sa se afle in carantina si nu avea voie sa iasa din casa timp de zece zile.In cauza, Politia Brasov a deschis dosar penal si pentru infractiunea de loviri si alte violente, chiar daca victima nu a depus nicio plangere, dar si pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Cei doi barbati se aflau impreuna pe munte si decisesera sa campeze peste noapte in apropierea Pesterei Lapte, unde s-a si pterecut accidentul.Dupa ce a primit primul ajutor din partea salvamontistilor, brabatul ranit a fost coborat la baza muntelui de unde a fost preluat de o ambulanta si transportat la spital