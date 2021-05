Tanar, injunghiat de trei ori cu briceagul in plina strada. Suspectul a fost prins de politie

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, incidentul a avut loc marti seara, pe o strada din localitatea Chesint, comuna Zabrani."Inculpatul, pe fondul consumului de alcool, i-a aplicat persoanei vatamate de sex masculin, in varsta de 19 ani, trei lovituri cu un cutit tip briceag, care i-au produs plagi in zona toracelui si a coapsei. Infractiunea a fost comisa intr-un loc public", se arata in comunicat.Procurorii au precizat ca victima este spitalizata si se afla in stare stabila.Suspectul este cercetat pentru tentativa la omor, a fost retinut si va fi prezentat unui judecator de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Arad, cu propunere de arestare preventiva.