O adolescenta de 14 ani s-a aruncat in gol de pe un bloc cu patru etaje. A supravietuit, dar este in stare grava

Locatarii din zona spun ca adolescenta s-ar fi aruncat de pe bloc , probabil in urma unei deceptii in dragoste. Cazatura fetei a fost mult atenuata de copacii din jurul blocului si de faptul ca a cazut pe pamant in gradina unui locatar de la parter. Cu toate acestea, a suferit grave leziuni la coloana.La preluarea cu ambulanta, tanara era constienta, dar incoerenta. Fata nu locuieste in cartier, iar locatarii spun ca ar fi vrut sa se sinucida din dragoste. Minora nu era singura in acel moment, se pare ca ea ar mai fi fost insotita de alte persoane, tot minore, o fata si un baiat.Oamenii spun ca este prima data cand trapa de la etajul 4 a fost deschisa si data la o parte, destul de greu pentru o tanara de 14 ani. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a se stabili daca este vorba despre o sinucidere sau a fost un accident ciudat.