Din victima, in acuzat. Tanara din Craiova la un pas de rapire, amendata cu 1.000 de lei

Salvata pe geamul portierei

Luni, 3 mai, Sindicatul Europol anunta cum o tanara a fost bagata cu forta intr-un autoturism pe o strada din Craiova. Fata tipa dupa ajutor, iar trecatorii priveau ingroziti ce se intampla. A fost salvata, dar la politie povestea a luat o alta intorsatura.Tanara de 21 de ani si cei doi barbati care au incercat sa o rapeasca au fost dusi la sediul Politiei. Aici, povestea a luat o alta intorsatura. "In urma audierilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca intre o tanara de 21 de ani, din Dabuleni si un barbat de 32 de ani, din Moreni, judetul Dambovita, pe de o parte si familia tinerei, respectiv mama, fratele, sora si sotul surorii acesteia pe de alta parte a izbucnit un conflict verbal.Totodata, politistii au stabilit ca neintelegerile dintre persoanele in cauza, ar fi pornit de la faptul ca familia tinerei nu ar fi fost de acord ca aceasta sa aiba o relatie cu barbatul respectiv. La sediul politiei, tanara a declarat ca nu doreste sa depuna plangere si ca nu a fost victima vreunei infractiuni, refuzand totodata emiterea unui ordin de protectie provizoriu", se arata intr-un comunicat al IPJ Dolj.Mai mult, in urma cercetarilor s-a stabilit ca tanara de 21 de ani si barbatul de 32 de ani figurau ca avand dispusa masura carantinarii la domiciliu in localitatea Moreni, judetul Dambovita, fiind astfel sanctionati cu amenda in valoare de 1000 de lei fiecare, conform Legii 55/2020.O femeie din Craiova a fost luata luni, 3 mai, pe sus si bagata intr-o masina cu forta.Strigatele ei au fost auzite de o patrula de ordine publica aflata in zona. Politistii au reusit sa o extraga pe femeie din interiorul autoturismului prin geamul portierei care era deschis."Clipe de groaza pentru o femeie, astazi, pe o strada din Craiova, dupa ce in dreptul ei s-a oprit un autoturism inmatriculat in Germania, cu geamuri fumurii, din care au iesit doi barbati care au luat-o pe sus si prin exercitarea de forta au aruncat-o pe bancheta din spate. Tipetele si racnetele de disperare ale femeii au fost insa auzite de patrula de ordine publica, formata din colegul nostru, Mihai, din cadrul Sectiei 5 Politie si jandarmul Gabriel, care se aflau pe o strada adiacenta.Colegii nostri s-au deplasat ghidati de strigate si au ajuns in dreptul autoturismului cu pricina. Soferul a incercat sa demareze, insa colegii nostri au reusit sa o extraga pe femeie din interiorul autoturismului prin geamul portierei care era deschis. Dupa ce s-au asigurat ca femeia se afla in siguranta, colegii au reusit sa ii extraga din autoturism si pe cei doi suspecti, pe care i-au imobilizat, cu fata la pamant, prin aplicarea catuselor", a transmis luni Sindicatul Europol.