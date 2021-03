Povestea fabuloasa a tinerei din Romania care face scoala cu copiii din Tanzania. "M-am trezit la catedra direct. A fost o aventura"

La finalul anului trecut, Raluca Baila a zis stop si a luat-o de la capat ca voluntar la International Volunteer HQ."Am vrut sa ies putin din rutina zilnica pe care o aveam acasa si am multi prieteni, nu din Romania, care au plecat prin voluntariat. Am zis ca este o experienta pe care as putea s-o incerc si eu", a spus, pentru Ziare.com, Raluca.Din ianuarie 2021 este in Arusha, Tanzania."Tanzania fiind putin mai lejera cu Covid-ul am ales sa vin aici. M-am inscris si am pornit in experienta", a mai afirmat tanara din Galati.Initial, ar fi trebuit sa fie ajutor de educatoare insa, intr-un domeniu total nou pentru ea, s-a trezit direct la catedra."Nu am nicio legatura cu domeniul, e prima data. Eu m-am inscris pe un program Child Care asta inseamna ca ar fi trebuit sa fiu un fel de asistent al unei profesoare sau sa o ajut in clasa, sa o ajut inclusiv cu limba engleza. In momentul cand am ajuns aici eu am fost repartizata la un Nursery School, un fel de gradinita. Si cand am inceput ma asteptam sa o ajut pe doamna educatoare, sa fiu mana dreapta a doamnei educatoare, dar m-am trezit la catedra direct. Dintr-o lipsa a profesorilor m-au pus direct educatoare, a fost o aventura la inceput", povesteste Raluca.S-a adaptat imediat si acum lucrurile merg bine. La ore are 26 de copii, de la 4 la 6 ani, dar numarul oscileaza pentru ca sunt familii care ii retrag.Raluca a fost nevoita sa faca si o strangere de fonduri ca sa le ofere copilasilor conditii mai bune."Este o baraca cu doua camere, din chirpici, eu de cand sunt am facut un proiect de strangere de fonduri (...) am marit clasa sa aiba mai mult spatiu, am varuit. Am experimentat si o saptamana fara curent, am schimbat si o parte din banci", mai spune tanara.Preda in engleza "Avem cateva materii. Avem desen, matematica, dictare, copierea de pe tabla si engleza, am inceput cu alfabetul, diferite cuvinte de care vor avea nevoie la scoala. Le desenez un soare, le desenez langa", a declarat Raluca Baila.Planul initial era sa se intoarca pe 27 februarie acasa, dar a amanat plecarea din doua in doua saptamani. Acum ar trebui sa vina in Romania pe 1 mai."M-a schimbat experienta destul de mult. Este o experienta unica, va spun sincer", a mai afirmat Raluca.