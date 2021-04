Ghicitoare din Prahova acuzata de inselatorie pe Facebook. Ce au gasit politistii la domiciliul ei

"Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau si Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sprijiniti de luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale din ambele judete, au pus ieri in executare doua mandate de perchezitie domiciliara in Prahova si Iasi, la imobile utilizate de o tanara banuita de inselaciune", se arata intr-un comunicat al IPJ Buzau.Politistii au stabilit ca tanara din Prahova ar fi inselat in perioada 2019-2021 peste 20 de persoane cu varste cuprinse intre 25 si 50 de ani. Naivii erau din Romania, dar si din afara tarii, mai spun politistii. Ghicitoarea ii ademenea pe Facebook sub pretextul unor ritualuri oculte ("ghicit"), practici care ar fi putut duce la rezolvarea problemelor personale ale pagubitilor.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale continua cercetarile, sub supravegherea procurorului din cadrul Parcehtului de pe langa Judecatoria Buzau in vederea documentarii intregii activitati infractionale a banuitei.