Povestea emotionanta a unui tanar bolnav de cancer care construieste case pentru copiii abandonati. Alex Tache lupta cu boala de 14 ani

Scopul lui Alex Tache, de a ajuta copiii abandonati l-a tinut in viata mai mult decat orice medic ar fi putut spera, scrie Adevarul "Viata nu este doar despre realizarile noastre, ci si despre realizarile noastre pentru cei din jur" este concluzia la care a ajuns un tanar nevoit sa se maturizeze mult prea devreme.Avea doar 20 de ani in 2007, cand a ajuns la spital cu piciorul umflat si dureri teribile. Medicii l-au trimis la Bucuresti , unde a fost imediat operat, iar in urma biopsiei a primit diagnosticul care i-a dat viata peste cap: osteosarcom parosteal al femurului stang, o boala cu o speranta de viata pana la cinci ani.A inceput chimioterapia la Institutul Oncologic Bucuresti, dar la doar o luna de la operatie, tumora a crescut. Atunci i s-a propus amputarea piciorului, insa Alex a refuzat si a cautat alte modalitati de a se trata.A ajuns la un institut din Bologna, Italia, unde i-a fost pusa o proteza de interior, fiindu-i taiate jumatate din femur si jumatate din tibie, si a continuat acolo cu chimioterapia pentru un an. In 2010, insa, i-au fost din nou descoperite metastaze locale, dar si pulmonare, fiind inca o data operat.In 2015, dupa sase operatii, a fost nevoit sa recurga la amputarea piciorului pentru a-si salva viata.A facut in total 10 operatii, plus amputatia, iar lupta sa cu aceasta boala nu s-a incheiat nici pana in prezent, devenind tot mai greu de dus. Tratamentele nu mai dau rezultate, proteza nu o mai poate purta, in ultimul an i-au aparut noduli si la ochi, afectandu-i vederea, iar medicii par descumpaniti.In ciuda problemelor de sanatate, Alex Tache sustine ca proiectul va continua cu sau fara el, pentru ca este "propriul testament", ceea ce doreste sa ramana in urma lui.