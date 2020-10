Cine este tanarul de 27 de ani mort in carnagiul rutier de la Vaslui: "Era un inginer agronom iubit si apreciat de colegi"

In acelasi accident si-a pierdut viata si o fetita de 3 ani, iar mama acesteia se afla in stare grava la Clinica de Neurochirurgie Iasi, scrie Vremea Noua Andrei Pascal lucra la SC Comcereal Vrancea, iar in seara care i-a adus moartea se intorcea acasa cu masina imprumutata de la un coleg de serviciu.Politistii iau un calcul mai multe ipoteze. Una ar fi ca, din cauza carosabilului umed si pe fondul vitezei, tanarul de 27 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului si a lovit un alt autoturism, marca BMW , in care se afla o familie cu doi copii din Lunca Banului.In impact a mai fost implicat si alt autoturism aflat in trafic, condus de un sofer din Tomesti, judetul Iasi.Anchetatorii iau in calcul toate ipoteze, inclusiv aceea ca soferul BMW sa fi adormit la volan, pe fondul oboselii, si sa fi patruns pe contrasens, iar Andrei Pascal, in incercarea de a-l evita sa fi atins protectia podului. Soferul BMW, care se intorcea de la Bucuresti , s-a oprit cu masina in camp, la peste 100 de metri de sosea.Rudele lui Andrei Pascal nu isi revin din socul provocat de moartea acestuia.Andrei era cunoscut ca un tanar foarte serios, muncitor si in primul rand chibzuit. Mesajele de ramas-bun de la apropiatii acestuia nu au intarziat sa apara."Eram la Iasi, cu ceva teaba, iar un fost coleg de facultate mi-a adus la cunostinta ce s-a intamplat cu Andrei, fostul meu coleg de facultate. Am intrat pe profilul lui Andrei... ma rugam sa nu fie ce credeam... in timp ce la xerox se printau poze din anii de studentie si la tv era masina distrusa, am intrat pe profilul lui Andrei Pascal si am aflat ca el a fost soferul ce a murit fara vina... de aici nu mai sunt cuvinte. Acum colegul de la Agro ii va bucura pe ingeri cu ale lui glume si cu faptele bune. Andrei a fost acel om ce iti raspundea la 3 noaptea cand aveai o problema. Andrei m-a invatat simplexul si a ajutat multi colegi sa treaca de restante. Dumnezeu sa te ierte om drag!", a o fosta colega de facultate pe Facebook Un alt coleg de facultate, Roger l-a descris si pe Andrei Pascal, ca fiind un om cu suflet mare: "Ajutorul lui nu se rezuma doar la atat. Daruia si iarasi daruia. Parca nu stia de existenta sa, ca el este prioritar. El se lasa pe dansul pentru a face un bine. Cine l-a cunoscut cu adevarat cunoaste si stie ca nu sunt exagerari", scrie Robert.Doua persoane au murit si alte patru au fost transportate in stare grava la spital , dupa accidentul in care au fost implicate trei autoturisme.