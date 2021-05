Tanczos Barna, revoltat dupa ce a fost acuzat ca unchiul sau ar fi organizat partida de vanatoare in care a fost ucis ursul Arthur. "Eu si acest domn avem acelasi prenume"

"Am constatat cu surprindere ca mai multe portaluri web au publicat, in cursul zilei de ieri si astazi, informatia conform careia un cetatean din judetul Covasna, presedintele unei asociatii de vanatoare, ar fi ruda cu mine, mai exact unchiul meu.In sustinerea acestei afirmatii, semnatarii articolelor isi fundamenteaza speculatia astfel: eu si acest domn avem acelasi prenume. E ca si cand am spune (mergand pe acelasi rationament) ca toti cei care se numesc Ion in tara aceasta sunt rude de gradul unu, doi sau trei doar pentru ca prin botez au primit acest prenume.Este cea mai mare minciuna pe care am auzit-o!", a transmis ministrul Mediului, Tanczos Barna.Ministrul Mediului a cerut ca aceasta "dezinformare" sa fie corectata. "Fac parte din familia 𝐓a𝐧𝐜𝐳𝐨𝐬 , in niciun caz din familia Barna, iar unchii mei se numesc Tanczos Imre, Tanczos Istvan(†), Tanczos Gabor(†) si Tanczos Agoston(†).Inteleg ca aceste publicatii online au facut o confuzie intre nume si prenume, insa este absolut inadmisibil ca o speculatie subiectiva a unor persoane sa fie prezentata in spatiul public ca adevar absolut.Le solicit autorilor acestor articole sa-si asume si sa corecteze aceasta dezinformare!", a completat ministrul.Procurorii din Covasna cerceteaza imprejurarile in care a fost ucis ursul Arthur de catre printul Emanuel von und zu Liechtenstein, dupa ce IPJ Covasna s-a autosesizat cu privire la acest caz in urma articolelor aparute in presa. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc care face verificari pentru braconaj, vanarea in alte conditii decat cele ale derogarilor si uzul de arma fara drept."La 06.05.2021, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul I.P.J. Covasna - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, privind imprejurarile in care, in ziua de 13.03.2021, pe suprafata fondului cinegetic nr. 25 Ojdula, jud. Covasna, gestionat de A.V.P.S. Botos, a fost ucis prin impuscare un exemplar mascul din specia urs (Ursus arctors), specie de vanat strict protejata, la care vanatoarea este permisa numai in baza derogarilor emise de autoritatile competente. In cauza, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la infractiunile de braconaj, vanarea speciilor de vanat cuprinse in anexa nr. 2 in alte conditii decat cele ale derogarilor si uzul de arma fara drept", a transmis, joi dupa-amiaza, Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc.Procurorii precizeaza ca ancheta este in desfasurare, in vederea stabilirii in mod corect si complet a circumstantelor uciderii ursului.Printul din AustriaUn print din Austria, Emanuel von und zu Liechtenstein, a ucis in luna martie cel mai mare urs brun din Romania, anunta organizatiile de mediu Agent Green si VGT (Austria), el fundamentandu-si acest gest printr-o derogare oferita de Ministerul roman al Mediului pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi facut pagube intr-o localitate din Covasna. O petitie online a fost initiata catre Ministerul Mediului pentru a fi stopata vanatoarea de trofee.Seful Garzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca, probabil, institutia se va indrepta catre alte organe de cercetare. "Vrem sa vedem in ce conditii a fost impuscat exemplarul respectiv", a declarat Berceanu. adaugand: "Vrem sa nu mai avem niciun astfel de incident". El a sustinut ca in documente se vorbeste foarte must despre un exemplar de urs si doar intr-un singur loc este mentionata o ursoaica cu pui. El a admis ca se poate ajunge la un dosar penal.