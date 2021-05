Tanczos Barna compatimeste asociatiile de vanatoare: "Au pierdut foarte multe surse de venit"

Tanczos Barna a declarat, joi seara, 6 mai, in contextul uciderii ursului Arthur, ca aceste asociatii s-au bazat bazat pe niste cifre atunci cand s-au angajat sa gestioneze fondurile de vanatoare, iar acum s-a interzis vanatoarea pentru mai multe specii."Este o problema uriasa pentru asociatiile de vanatoare. De ani de zile, aceste asociatii de vanatoare, care s-au angajat pe o perioada de 10 ani, de 16 ani sa gestioneze un fond de vanatoare, s-au bazat pe niste cifre, pe niste efective, pe o populatie de cerb, de mistret, de ursi - atunci se putea vana si ursul, acum nu se poate -, de cocosi de munte - nu se poate vana.Aceasta activitate este si una economica. Aceste asociatii au pierdut foarte multe surse de venit. Mistretul nu mai exista, practic, in tara, din cauza pestei porcine, cocosul de munte nu se poate vana, ursul nu se mai poate vana din 2016, si ei au o problema in ceea ce priveste planificarea activitatii economice.Eu inteleg ca este o problema uriasa, dar nu putem rezolva aceasta problema prin cotele de interventie. Trebuie sa gasim alta solutie.Au si ei dreptate, in sensul ca ei sunt cei care gestioneaza habitatul natural al animalelor salbatice. Ca vorbim de cerb, de caprioare...", a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului, la Digi24 Tanczos Barna spune ca atunci cand este vorba despre siguranta cetatenilor este exclusa partea financiara."Ca sa nu existe asemenea discutii, lucrurile trebuie separate foarte clar. Acolo unde avem interventie pentru a salva sau preveni o catastrofa, o moarte de om, atunci nu putem sa mergem pe partea financiara", a adaugat ministrul.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, in urma incidentului in care a fost implicat printul Emanuel von und zu Liechtenstein acuzat ca a ucis ursul Arthur, a fost schimbata legislatia privind extragerea prin impuscare a ursilor care reprezinta un pericol pentru comunitati.Astfel, daca inainte exista un termen de 60 de zile de la eliberarea documentelor privind avizarea recoltarii, iar legislatia nu prevedea clar cine poate impusca animalul, incepand de joi exemplarele periculoase pot fi extrase in cel mult 15 zile, iar impuscarea se face numai de catre personalul tehnic al asociatiei care solicita extragerea.Ministrul Mediului a explicat, joi seara, la Digi 24, ca au fost schimbate regulile privind extragerea exemplarelor de urs care reprezinta pericole pentru om."S-a dat o aprobare de extragere, care inseamna nu relocare, ci extragerea animalului prin impuscare. Derogarea o primeste asociatia care solicita si pana acum, in ultimii patru ani cel putin, aceste derogari au fost tot timpul subiect de discutie in Minister. (...) Sunt schimbate de astazi. De astazi, toate extragerile de forta majora, de pericol pentru sanatatea omului, pentru comunitati, se fac de catre personalul tehnic al asociatiei care solicita. (...) Am oprit orice varianta de aducere a unor persoane straine care sa puna in aplicare", a declarat Tanczos Barna.El a explicat ca in urma cu cativa ani s-a constatat ca se cerea extragerea unor ursi, motivat, iar aceste animale erau impuscate si la opt luni de la derogare. In aceste conditii, s-a acordat un termen de 60 de zile pentru impuscare, iar actul putea fi facut de oricine. Incepand de joi, exista un termen de 15 zile pentru extragere, iar extragerea se face doar de catre personalul tehnic al asociatiei care solicita derogarea.Conform ministrului, anul trecut au murit, din cauza ursilor, 12 oameni, in 2019 opt oameni au cazut victime atacurilor de urs, iar de la inceputul acestui an exista o victima.Tanczos Barna a aratat ca in mod "sigur" exista in Romania peste 7.000 de exemplare de urs. Ministrul a afirmat ca institutia pe care o conduce nu elibereaza derogari pentru impuscarea ursoaicelor, in cazul exemplarelor de femele care intra in localitati luandu-se masura relocarii.Ancheta in rem la ParchetProcurorii din Covasna cerceteaza imprejurarile in care a fost ucis ursul Arthur de catre printul Emanuel von und zu Liechtenstein, dupa ce IPJ Covasna s-a autosesizat cu privire la acest caz in urma articolelor aparute in presa. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc care face verificari pentru braconaj, vanarea in alte conditii decat cele ale derogarilor si uzul de arma fara drept."La 06.05.2021, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul I.P.J. Covasna - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, privind imprejurarile in care, in ziua de 13.03.2021, pe suprafata fondului cinegetic nr. 25 Ojdula, jud. Covasna, gestionat de A.V.P.S. Botos, a fost ucis prin impuscare un exemplar mascul din specia urs (Ursus arctors), specie de vanat strict protejata, la care vanatoarea este permisa numai in baza derogarilor emise de autoritatile competente. In cauza, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la infractiunile de braconaj, vanarea speciilor de vanat cuprinse in anexa nr. 2 in alte conditii decat cele ale derogarilor si uzul de arma fara drept", a transmis, joi dupa-amiaza, Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc.Procurorii precizeaza ca ancheta este in desfasurare, in vederea stabilirii in mod corect si complet a circumstantelor uciderii ursului.Printul din AustriaUn print din Austria, Emanuel von und zu Liechtenstein, a ucis in luna martie cel mai mare urs brun din Romania, anunta organizatiile de mediu Agent Green si VGT (Austria), el fundamentandu-si acest gest printr-o derogare oferita de Ministerul roman al Mediului pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi facut pagube intr-o localitate din Covasna.O petitie online a fost initiata catre Ministerul Mediului pentru a fi stopata vanatoarea de trofee.Seful Garzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca, probabil, institutia se va indrepta catre alte organe de cercetare. "Vrem sa vedem in ce conditii a fost impuscat exemplarul respectiv", a declarat Berceanu. adaugand: "Vrem sa nu mai avem niciun astfel de incident". El a sustinut ca in documente se vorbeste foarte must despre un exemplar de urs si doar intr-un singur loc este mentionata o ursoaica cu pui. El a admis ca se poate ajunge la un dosar penal.