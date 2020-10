O mama si-a dat in judecata propria fiica, dupa ce i-a golit contul cu 15.000 de euro. Ce a invocat tanara la proces

Apararea fiicei

Povestea tinerei nu a tinut in instanta

Judecatoria Baia-Mare a pronuntat in august 2020 o prima sentinta intr-un dosar in care o tanara din Baia-Mare stabilita in Cluj a fost data in judecata de mama sa. Femeia si-a dat in judecata fiica pentru ca i-a golit cardul pe care avea peste 15.000 de euro.Povestea incepe in 2016, cand femeie a vandut o cota parte dintr-un apartament, ajungand astfel sa aiba in cont peste 70.000 de lei. Tot de atunci, in acelasi cont i-a fost virata lunar pensia in valoare de 613 lei.Femeia a mai aratat ca din banii pe care i-a primit in cont pentru vanzarea apartamentului trebuia sa ii restituie cumparatorului echivalentul a 800 de euro, iar pentru ca trebuia sa plece in Italia a imputernicit-o pe fiica sa sa se ocupe de restituirea banilor. Femeia a mai aratat in instanta ca i-a permis fiicei sale sa retraga echivalentul a 2.000 de euro, cu conditia sa ii restituie.Dupa plata celor 800 de euro si restituirea imprumutului de catre fiica sa, femeia ar fi trebuit sa aiba la finalul anului 14.200 de euro in cont. In schimb, s-a plans femeia, la data de 28 decembrie 2016, cand a cerut un extras de cont, a constatat ca mai avea in cont suma de 609 lei, aproape de zece ori mai putin decat ar fi trebuit., arata femeia in cererea de chemare in judecata.Pagubita a declarat ca dupa ce si-a vazut contul gol a luat legatura cu fiica sa "care a recunoscut ca a ridicat banii din cont si ca i-a folosit in folosul ei, fara o justificare sau scop bine determinat". Femeia a aratat ca fiica sa s-a angajat sa ii restituie banii, promitandu-i ca va lua un credit bancar pentru a acoperi suma retrasa.Femeia a mai aratat ca. Totusi, cand a vazut ca fiica ei nu face nimic pentru restituirea banilor, si-a angajat un avocat care a abordat-o pe tanara in repetate randuri in vederea gasirii unei solutii amiabile., s-a mai plans mama fetei in instanta.In instanta tanara data in judecata a prezentat propria versiune a povestii. Astfel, tanara a aratat ca nu i-a solicitat mamei sale niciun imprumut, retragand banii din cont doar la indicatiile mamei sale. Tanara a mai aratat ca pe parcursul anului 2016, la indicatiile mamei sale a scos din cont, in mai multe transe, suma totala de 64.700 lei, pe care i-a dat mamei sale personal, cand a venit in tara din Italia, de Craciun Tanara a spus ca atunci cand i-a predat banii mamei sale erau doar ele in apartament, iar mama a pus baniiJudecatorii de la Judecatoria Baia-Mare nu au luat in considerare varianta prezentata de fiica, aratand ca email-urile in care tanara discuta cu avocatii mamei despre rezolvarea problemei pe cale amiabila sunt o dovada a faptului ca mama reclamanta are dreptate.Astfel judecatorii au obligat-o pe tanara sa ii achite mamei sale suma de 63.368 lei reprezentand suma retrasa fara acordul reclamantei din contul acesteia, 9.000 lei reprezentand imprumutul acordat si cheltuieli de judecata de 7.000 de lei.", se arata in sentinta Judecatoriei Baia Mare, care, potrivit portatlului instantelor de judecata, a ramas definitiva prin neatacare.