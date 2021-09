Cu ce salarii mai sunt atrași românii în Occident. Statistica la zi a țărilor cu cele mai însemnate comunități din diaspora

Numărul românilor care au decis să plece la muncă în alte țări a crescut considerabil după ce România a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, fiind momentul în care au fost eliminate vizele. De atunci, acest număr a crescut de la an la an, până când am ajuns țara cu cei mai mulți emigranți în UE.

Cu toate că românii au ajuns în toate colțurile lumii, există o serie de țări cu cele mai numeroase comunități de români.

Topul țărilor cu cele mai numeroase comunități de români

Italia

Nu mai puțin de 1.137.728 de români erau rezidenți în Italia la 1 ianuarie 2021, potrivit datelor oficiale publicate Institutul Național de Statistică din Italia, conform Ministerului Afacerilor Externe.

Cei mai mulți erau în regiunea Lazio (210.315), fiind urmată de Lombardia (171.879) și Piemonte (136.853).

Italia este printre statele care nu au stabilit un salariu minim pe economie. Totuși, o asistentă medicală câștigă aproximativ 2.000 de euro pe lună, brut, dar suma variază în funcție de încadrări și experiență. Pe de altă parte, un șofer de TIR câștigă circa 2.500 de euro net în Italia.

Spania

La sfârșitul anului 2020, numărul românilor din Spania ajunsese la 1.079.726 de persoane, fiind cei mai numeroși rezidenți străini din această țară, din totalul de 5.800.468, potrivit datelor oficiale prezentate de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației.

În Spania, salariul minim pe economie este de 1.108 euro pe lună.

Marea Britanie

Aproape 950.000 de români au cerut rezidență în Marea Britanie până la 23 iunie 2021. Astfel, românii sunt a doua cea mai numeroasă minoritate din regat, după polonezi.

”Estimăm în acest moment un milion de români având în vedere că aproape 950.000 au solicitat oficial reședința permanentă și temporară în Marea Britanie până în acest moment. Termenul este 30 iunie, deci mai sunt câteva zile în care se pot înscrie.

Acest moment îi găsește pe românii din Marea Britanie ca a doua cea mai numeroasă comunitate din grupul UE 27, la foarte mică distanță după cea poloneză, dacă nu cumva la același nivel. Am avut niște discuții zilele acestea, vom vedea cifrele finale în iulie sau august”, a declarat Laura Popescu, ambasadorul României în Regatul Unit, la 23 iunie 2021, pentru Aleph News.

Salariul minim pe economie din Marea Britanie era de 1.598 de euro pe lună în iunie 2020, potrivit datelor Eurostat.

Germania

La începutul anului 2020, în Germania trăiau 799.180 de români, în creștere cu 100.000 față de anul 2018, potrivit datelor Biroului Federal de Statistică din Germania.

Salariul minim pe economie în Germania este de 1.614 euro pe lună.

Emigrarea, a doua cauză a scăderii populației României

La 1 ianuarie 2021, populația rezidentă a României era de peste 19 milioane, mai exact 19.186.000 de persoane, în scădere cu 142.000 față de aceeași dată a anului precedent, potrivit Institutului Național de Statistică.

Cauza principală este sporul natural negativ, adică numărul decedaților care l-a depășit pe cel al nou-născuților.

A doua cauză este emigrarea. Soldul migraţiei internaționale în anul 2020 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranților cu aproape 29 de mii de persoane. În cursul anului 2020, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (54,1%). Şi în rândul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (60,5%), potrivit INS.

