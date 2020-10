Tariceanu: Pro Romania propune deschiderea tuturor afacerilor, cu masuri de protectie, cu testare permanenta a angajatilor

"Vorbesc cu multi oameni din HoReCa. Acestia sunt la capatul puterilor si odata cu ei si un segment economic care da de mancare la sute de mii de romani . Este o tragedie, iar masurile pe care le ia guvernul PNL sunt doar de fatada, mai degraba pentru a pacali romanii ca fac ceva decat pentru a da o reala mana de ajutor. Cazul IMM INVEST il stiti. Astazi va spun despre mult laudatul program de GRANT-uri. Guvernul a alocat 350.000.000 euro care ar trebui sa ajute cele 20.000 de firme din HoReCa. Suma s-a cheltuit in primele 6 minute de la inceperea inscrierii si de ea au beneficiat cei care au fost cei mai rapizi, adica 6.000 de firme! Ce o sa se intample cu celelalte 14.000 de companii, doar Dumnezeu stie!", a scris Calin Popescu Tariceanu sambata pe Facebook Acesta a mai spus ca toate restrictiile impuse de Guvernul PNL mediului de afaceri afecteaza in totalitate companiile mici - cafenele si restaurante."Si stiti ce ma mai pune pe ganduri? Toate restrictiile acestea pe care guvernul PNL le impune mediului de afaceri afecteaza aproape in totalitate companiile mici. Mici cafenele, restaurante, fabricute etc. Toate cu proprietari romani. Oare in marile lanturi de magazine nu circula virusul? Oare nu putem lua aceleasi masuri de siguranta si in micile restaurante sau cafenele pentru a le tine deschise si a nu lasa oamenii pe drumuri in prag de iarna? Noi, la Pro Romania, am hotarat ca in programul anticriza sa propunem deschiderea tuturor afacerilor, cu masuri de protectie, cu testare permanenta a celor care lucreaza acolo. Solutia inchiderii este o exceptie nu o regula si se aplica doar acolo unde se dezvolta focare!", a conchis Tariceanu.