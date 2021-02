Tarile sarace, puse sa plateasca preturi mult mai mari pentru vaccinurile AstraZeneca. Statele bogate, exces de un miliard de doze

De ce platesc mai mult saracii?

Banglades plateste, in medie, 4 dolari pentru fiecare doza de vaccin AstraZeneca, in timp ce statele membre ale Uniunii Europene achita 3,5 dolari. Costul creste daca se pune la socoteala si taxa de 1 dolar pe care principalul distribuitor de vaccin o percepe pentru fiecare doza, noteaza Digi24.ro Africa de Sud plateste 5,25 de dolari pentru fiecare doza de vaccin AstraZeneca . In schimb, Statele Unite platesc 4 dolari la fiecare doza, direct catre companie.Organizatia internationala ONE Campaign, care lupta impotriva saraciei, sustine ca cele mai bogate tari de pe planeta sunt pe cale sa aiba un exces de peste un miliard de doze de vaccin, in ritmul in care se achizitioneaza vaccinurile anti-Covid. Pretul vaccinului variaza in functie de un numar de factori, inclusiv costul de productie si volumul de doze cerut, a explicat un purtator de cuvant al AstraZeneca. Astfel, tarile care cumpara mai multe doze primesc o reducere in pretul final.Anban Pillay, un oficial sud-african, spune ca motivul pentru care tarile bogate platesc mai putin pentru vaccinurilor este acela ca au fost implicate in cercetarea pentru dezvoltarea acestora.Costurile de productie, comenzile mai mici sau termenii de plata neatractivi se numara printre factorii comerciali care afecteaza preturile.