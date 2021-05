Tarom a anulat toate zborurile programate sambata spre si dinspre aeroportul din Tel Aviv. Ce optiuni au calatorii care si-au cumparat bilet

Anuntul privind anularea legaturilor aeriene programate sambata intre Romania si Israel a fost facut vineri seara, pe pagina de Facebook a companiei aeriene."Avand in vedere evolutia evenimentelor din Israel, va informam de faptul ca TAROM va anula zborurile de maine, 15 mai 2021, spre/dinspre Tel Aviv, ROT153 si ROT154. Tinand cont de actuala situatie, compania TAROM va permite pasagerilor sa-si reprogrameze calatoria gratuit, in cazul celor ce detin bilete de calatorie pe relatia Tel Aviv. In situatia in care pasagerii decid sa-si anuleze zborul, TAROM va rambursa intreaga valoare a biletelo r sub forma unui voucher, valoarea acestuia putand fi ultilizata ulterior pentru procurarea altor bilete de avion TAROM", a anutat compania aeriana romana.Oficialii TAROM precizeaza ca se afla in permanent contact cu autoritatile aeroportuare din Israel, operand zboruri spre/dinspre aceasta destinatie, atunci cand este permis, conform directivelor si regulamentelor autoritatilor nationale si internationale.