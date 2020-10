Un tata va primi despagubiri in valoare de 7.000 de lei pentru ca fosta sotie il facea de ras in fata copiilor

Inca din 2014, ea "manipuleaza si alieneaza" copiii, ceea ce i-a provocat tatalui suferinta fizica si sufleteasca, potrivit deciziei instantei, relateaza Mediafax In plus, de fiecare data cand a avut ocazia, femeia facea diverse scene si mereu aducea copiii foarte tarziu la intalnirile cu tatal, ba chiar spunea in public si cu voce tare ca barbatul este incompetent sau chiar pedofil.Femeia a declarat, in replica, ca fostul sot vrea doar sa se razbune din cauza divortului.