Tatal tinerei din Caracal, care a murit la cateva ore dupa ce a nascut, acuzatii grave la adresa medicilor: "Au lasat-o in agonie". Raspunsul cadrelor medicale

Cristina Toncu nu a avut probleme in timpul sarcinii, spun rudele acesteia, si, joi seara, s-a internat la Spitalul Municipal din Caracal, unde a nascut un baiat. Fericita, femeia si-a sunat familia si le-a dat rudelor vestea cea mare."A nascut, ne-a pus poze pe Facebook , patru poze cu baiatul", povesteste Florinel Calistru, tatal Cristinei. Dupa cateva ore de la nastere, starea de sanatate a Cristinei a inceput sa se inrautateasca.Aceasta a facut hemoragie intrauterina, iar sangerarile nu s-au oprit nici cu tratament. Medicul i-a spus ca trebuie sa-i scoata uterul. Initial, Cristina nu a acceptat acest lucru. Pana la urma, ea a cedat, insa starea sa s-a agravat si mai mult. "In momentul in care a fost pusa pe masa sa o operam a facut stop cardiac", afirma Gheorghita Trusca, medic in Spitalul din Caracal.Cadrele medicale au decis ca pacienta sa fie transferata de urgenta la Spitalul Judetean Craiova, insa tanara a murit pe drum, in ambulanta, dupa ce medicii au incercat s-o resusciteze timp de 30 de minute. Tragedia s-a petrecut la sapte ore dupa ce Cristina Toncu nascuse."Au tinut-o in agonie pana la 2, 2 si ceva. Daca a murit la 3, aproape de Craiova, au tinut-o in agonie atatea ore, doamna", a declarat tatal pacinetei.Medicul care a tratat-o pe femeie la spitalul din Caracal sustine ca a facut tot posibilul pentru a o salva. "Sa stiti ca si pentru mine e o mare trauma. Tot ce am putut am facut facut pentru ea.Si nimic nu s-a gresit. Daca organismul ei rezista si nu facea acel stop cardiac, lucrurile evoluau mult mai bine", spune Gheorghita Trusca, medic in spitalul din Caracal.Medicul mai subliniaza ca nu a avut la dispozitie aparatura necesara pentru a trata la Caracal un astfel de caz: "Toate ventilatoarele noastre erau puse pe pacienti Covid pozitiv, covid pozitiv in stare foarte grava. Nu se putea detuba un alt pacient sa vina ea pe ventilator".