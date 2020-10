Ministrul Sanatatii anunta ca se face o evaluare a tuturor spitalelor pentru a stabili daca au existat infectii nosocomiale la pacientii Covid-19

Nelu Tataru a fost intrebat miercuri, dupa-amiaza, la Cluj-Napoca, daca exista infectii nosocomiale la pacienti cu Covid-19 si daca au fost si decese din aceasta cauza."Pacientii cu Covid desfasurati in focarele din spitale sunt cei care sunt contacti si iau acea boala in spital . O infectie nosocomiala inseamna infectie aparuta in spital la 48 de ore de la internare, pe parcursul spitalizarii, pana la 30 de zile de la externare. Avem in evaluare in acest moment tot ce inseamna DSP-uri pentru fiecare spital in parte, fiecare focar desfasurat. Astept o evaluare a acestui lucru", a afirmat ministrul Sanatatii.El a mentionat ca de la inceputul pandemiei au fost 346 de focare in spitale, cu peste 4.800 de pacienti si va fi evaluat fiecare caz in parte."Avem la acest moment 346 de focare desfasurate in spital de la inceputul acestei pandemii, cu 4.825 de pacienti care au fost in aceste focare. Evaluam fiecare pacient", a explicat Nelu Tataru.