Nelu Tataru: Suplimentam cu 20 de paturi locurile la terapie intensiva la Unitatea de Suport Medical COVID-19 de la Targu Mures

"In urmatoarea perioada se va extinde ca numar de paturi de terapie intensiva - in aceasta saptamana, zece, saptamana viitoare, inca zece, ajungem in total la 40 de paturi. Per total, in judetul Mures se ajunge la 61 de paturi de terapie intensiva, cu cele de la Sighisoara. Personal va fi detasat si din judetele limitrofe si din tara, ramanand ca in urmatoarea perioada sa putem gestiona cazuri de terapie intensiva, in contextul in care joi, in sedinta de Guvern, vom avea si acea Ordonanta de Urgenta in care asimptomaticul si oligosimptomaticul vor fi tratati la domiciliu de catre medicul de familie cu suport al medicului specialist, in conditiile in care vom avea prezenta simptomatologiei. (...) Aici suplimentam cu 20 de locuri, la spitalul judetean cu inca doua locuri", a declarat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a aratat ca, indiferent de evolutia pandemiei, sistemul medical este obligat sa se adapteze la numarul de pacienti care solicita asistenta medicala si din acest motiv se inregistreaza o crestere a capacitatii de testare, a capacitatii de spitalizare si a paturilor de la terapie intensiva."Ieri am facut evaluarea pentru Bucuresti si mai avem inca 112 locuri de terapie intensiva pentru spitalele din Bucuresti, care se operationalizeaza in aceasta saptamana, ramanand ca dupa evaluarile pe care le fac in aceste zile in tara sa mai avem si la nivelul regiunilor istorice un numar de paturi pe care sa le avem in rezerva pentru terapie intensiva in eventualitatea unei evolutii nefavorabile. (...) Sper sa nu avem plin ceea ce avem la nivelul actual, in conditiile in care vom respecta niste reguli si niste principii. Avem niste reguli stabilite atat de preventie, cat si de precautie. Noi, ca sistem medical, suntem obligati sa ne adaptam la numarul de pacienti care solicita asistenta medicala si in acest caz avem o crestere si a capacitatii de testare si a capacitatii de spitalizare si in terapie intensiva", a aratat Nelu Tataru.Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, dr. Claudiu Puiac, a declarat ca noua Unitate de Suport Medical COVID-19, construita in timpul starii de urgenta prin reamenajarea salii polivalente de la UUMFST, a inceput sa primeasca primii pacienti infectati cu SARS-CoV-2 inca din luna august, aici fiind tratati pana in prezent 75 de bolnavi din toata tara.