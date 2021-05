Tatii vor avea voie sa intre in spital la nasterea copilului. Ce conditii trebuie sa respecte

Precizarea a fost facuta intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria , Ioana Mihaila fiind intrebata cand se va permite accesul apartinatorilor in unitatile spitalicesti."Am dat, de exemplu, in cursul acestei saptamani, o informare, transmisa de catre colegii de la Institutul National de Sanatate Publica, la solicitarea noastra, informare care permite accesul tatilor la nasterea copilului . In anumite conditii, evident", a spus ea.Ministrul Sanatatii a mentionat ca, pe parcurs, in functie de modul in care se vor adapta spitalele fluxului de pacienti, va fi permis si accesul altor apartinatori."Dar acum, in acest moment, accesul apartinatorilor inseamna un efort suplimentar de verificare, de echipare a apartinatorilor, efort care vine tot pe umerii personalului medical care a fost deja destul de greu incercat in ultimul an si jumatate", a subliniat Ioana Mihaila.