Tavanul cladirii Politiei de Proximitate din Botosani s-a prabusit: "Nu a fost nimeni ranit"

"Nu doar lipsa toaletelor si a apei curente sunt problemele cu care se confrunta Politia Romana. Asa arata biroul Politiei de Proximitate din cadrul IPJ Botosani. Din cauza acoperisului subrezit de la ploile din ultimii ani, tavanul cladirii s-a prabusit peste documente si aparatele de lucru, punand in pericol viata colegilor nostri care se aflau in birou in acel moment. In alte 3 birouri din cladire, colegii stau cu galetile cand ploua, mutand documentele si echipamentele dintr-un loc in altul pentru a nu fi distruse. Ca acest sediu sunt multe altele la nivel national, pentru ca subfinantarea MAI naste pericole, iar pericolul de a-ti cadea tavanul in cap la serviciu e din ce in ce mai des intalnit", a anuntat Sindicatul Europol.Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca acea cladire se afla in reparatii."Cladirea in care se afla biroul din tavanul caruia s-a desprins o parte din tencuiala, din cauza degradarii existente la nivelul acoperisului ca urmare a infiltratiei de umezeala, este supusa in acesta perioada unor reparatii pentru care exista contract incheiat cu operator economic de profil, in domeniul constructiilor. Aceste reparatii se vor finaliza in aproximativ doua luni, in functie de conditiile meteorologice", a afirmat IPJ Botosani.Politia Judeteana a mai transmis ca niciun politist nu a fost ranit in urma incidentului si ca politistii care isi desfasurau activitatea in biroul respectiv au fost relocati."La momentul producerii incidentului la care s-a facut referire, in spatiul respectiv se afla un singur politist, care nu a fost ranit, iar ulterior, toti cei care isi desfasurau activitatea in acel birou au fost relocati. Precizam faptul ca nu exista nicio stare de risc pentru cei care isi desfasoara activitatea in cladirea supusa reparatiilor sau in alte spatii apartinand IPJ Botosani", a mai precizat Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani.