Cinci primarii din sectoarele Capitalei vor sa majoreze taxa de parcare. Preturile ar putea creste pana la 600 de lei

Sumele vor varia in functie de zonarea fiscala: 300 lei pentru zona D, 400 lei pentru zona C, 500 lei pentru Zona B si 600 lei pentru zona A. Aceasta propunere va fi pusa in aplicare de primarii Sectoarelor 1, 2, 3, 4 si 6. Daca popunerea va fi votata de Consiliul General, hotararea va intra in vigoare in 2022, scrie Buletin de Bucuresti Propunerea a fost inaintata catre Nicusor Dan si urmeaza sa se voteze odata cu hotararea anuala pentru stabilirea taxelor din Capitala.Pentru anul 2021, Hotararea a fost adoptata in aprilie 2020. Taxa difera in functie de zona, in centrul orasului este mai scump, iar la periferie mai ieftina, dupa cum urmeaza:Zona A - 84 lei/anZona B - 66 lei/anZona C - 55 lei/anZona D - 35 lei/anIn, taxa se face licitatie pentru locurile de parcare , cine ofera cel mai mult, pimeste acel loc. Cea mai mare taxa ajunge la 4.000 lei/an, iar media este de 1.000 de lei/loc de parcare.