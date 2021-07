Cum a ajuns un bărbat din Craiova să plătească 35 de euro pentru o oră de parcare în centrul orașului: „Când am ajuns în mașină au început să curgă mesajele”

Potrivit gds.ro , incidentul a avut loc în 22 iunie 2021, iar de atunci, bărbatul nu a reușit să își recupereze banii.„Pe 22 iunie am mers în centrul Craiovei, în zona English Park, şi am parcat acolo. Am trimis mesaj pentru o oră de parcare şi a fost totul în regulă. Apoi am mers la un local din apropiere şi deoarece aproape trecuse o oră, am mai trimis încă un mesaj pentru o altă oră de parcare. În momentul în care am trimis mesajul mi-a apărut o eroare şi îmi spunea că mesajul nu a fost trimis.Am mai încercat încă o dată să îl trimit şi îmi arăta aceeaşi eroare. În final am decis să plec spre maşină pentru că dacă am văzut că nu se trimit mesajele am zis că nu vreau să risc amenda. Când am ajuns în maşină au început să curgă mesajele. Au fost 70 de mesaje care au venit unul după altul. Iniţial am crezut că este o eroare. Însă, a doua zi am verificat în cont şi fusesem taxat pentru toate cele 70 de mesaje. În total, 35 de euro cost suplimentar“, le-a povestit Cristian Iordache jurnaliștilor de la gds.ro.Potrivit sursei amintite, bărbatul a încercat fără succes să rezolve problema cu operatorul de telefonie mobilă. Primăria Craiova a transmis că este vorba despre o eroare şi că bărbatul îşi va primi banii înapoi.„Am transmis operatorului cu care avem contract să verifice toate operaţiunile din ziua respectiva şi să îl contacteze pe domnul care a fost taxat de mai multe, să îi explice situaţia şi să facă storno pe sumele respective. Eroarea este de la operatorul de telefonie mobilă. Mesajele au fost trimise, dar operatorul de telefonie nu a confirmat terminalului clientului (telefonului) acest lucru şi telefonul a tot încercat să trimită mesajul pentru că nu avea confirmare“, au declarat reprezentanţii Primăriei Craiova pentru gds.ro, care arată că nu este singurul incident de acest fel, un alt bărbat fiind taxat de 12 ori pentru o oră de parcare.