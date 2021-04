Fals taximetrist, prins de politisti cu o sabie si un cutit in masina

"La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 21,00, in municipiul Sibiu, politistii Sectiei Nr. 1 Politie Urbana Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus in regim TAXI pe Bulevardul Mihai Viteazu de catre un sibian in varsta de 26 de ani. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine atestat de pregatire profesionala, cel aflat la volan fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.450 de lei. De asemenea, in urma verificarii autoturismului, politistii au gasit in interiorul vehiculului o sabie tip maceta si un cutit, bunuri care au fost confiscate", se arata in comunicatul IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, s-a deschis un dosar de cercetare penala privind savarsirea infractiunii de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase.