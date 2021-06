Taximetristii anunta proteste la Primaria Capitalei. Firmele de ride-sharing favorizate, motivul nemultumirilor

"In Capitala, taximetristii sunt controlati si, daca nu au autorizatiile avizate, sunt amendati si li se ridica placutele de inmatriculare, cu toate ca am facut demersuri, inca de la preluarea mandatului actualului Primar General, incercand sa discutam problemele din activitatea de taxi si inchiriere auto, precum si problema transportului de persoane intre Bucuresti si Ilfov. Domnul Primar General nu a avut timp de noi, pana astazi . Poate plati subventia pentru transportul de persoane intre Bucuresti si Ilfov, adica 90% din valoarea totala, adica zeci de milioane de euro, desi nu are bani sa plateasca deratizarea in Capitala sau sa investeasca in scoli si alte urgente ale bucurestenilor. Cele 5.000 de autorizatii sunt in continuare tinute la sertar, desi, conform Legii 38/2003 ar fi trebuit scoase la atribuire imediat. Ceea ce face domnul Nicusor Dan , de cand a preluat mandatul de Primar General, demonstreaza ca are in plan distrugerea taximetriei, cu orice pret, pentru a face mai mult loc pe piata firmelor de ride-sharing, incalcand principiile Legii concurentei", a declarat Mircea Manolache, vicepresedintele COTAR.Potrivit unui comunicat al organizatiei profesionale, transmis marti AGERPRES, Primaria Municipiului Bucuresti a emis 10.269 de autorizatii de taxi, dintre care, in acest moment, mai mult de jumatate sunt retrase sau depuse de cei care le-au detinut, din diverse motive."Din cele circa 5.000 de taxiuri ramase in piata, mai mult de jumatate nu au autorizatiile avizate nici pana in prezent, desi dosarele de avizare s-au depus pana la data de 28 februarie 2020. Pe raza municipiului Bucuresti exista, astazi, de peste patru ori mai multe masini care circula in regim de ride-sharing (transport alternativ) decat taxiuri - cu peste 20.000 de autorizatii (copii conforme). Dincolo de incalcarea, cu buna stiinta, a legislatiei, Primaria Capitalei contribuie si la o gaura in bugetul statului, pentru ca firmele de taxi platesc mult mai multi bani (din toate taxele si impozitele) decat multinationalele care fac ride-sharing", sustine sursa citata.Oficialii COTAR sustin ca primarul general al Capitalei nu semneaza si nu scoate la atribuire autorizatiile tinute la sertar, asumandu-si riscul de a plati pentru incalcarea legii."Ne pregatim de proteste in fata Primariei Municipiului Bucuresti, unde vom sta pana se vor clarifica si se vor rezolva toate aceste probleme. Vom actiona si in instanta PMB si Consiliul General, pentru incalcarea prevederilor legale si favorizarea concurentei,prin abuz in serviciu in forma continuata. De asemenea, vom calcula prejudiciul cauzat firmele de taxi, in tot acest timp, prin neavizarea autorizatiilor, urmand sa cerem, in instanta, plata acestuia. Vom depune plangere la Consiliul Concurentei, la Parchetul General si la DNA, pentru a se cerceta ce anume i-a determinat pe factorii de decizie din PMB sa favorizeze firmele de ridesharing (transport alternativ), prin limitarea nelegala a autorizatiilor pentru taxi", a afirmat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania are ca membri federatii si asociatii din randul transportatorilor de persoane, transportatorilor in regim de taxi si inchiriere, scolilor de conducatori auto si unitatilor reparatoare.