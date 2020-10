CNAS: Tele-consultatiile vor fi introduse in noul contract cadru

"Vom integra aceste servicii (n.r. servicii medicale la distanta-telemedicina) in cadrul noului contract cadru si a normelor de aplicare a acestora pentru anul 2021. (...) Vom crea acest portal pentru raportarea si ulterior decontarea serviciilor la distanta. Nu numai tele-consultatiile vor fi introduse in noul contract cadru, ci si alte tipuri de servicii legate de telemedicina si intentionam sa introducem si tele-radiologia in cadrul viitorului pachet de servicii medicale pe care il vom construi pentru anul 2021", a spus Cojan, in cadrul Conferintei ThinkHealth.In opinia sa, telemedicina reprezinta o necesitate pentru a asigura accesul la servicii de calitate si in zonele in care exista deficit de personal medical.Presedintele CNAS a afirmat ca, in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020 al UE, CNAS va accesa fonduri europene pentru dezvoltarea a trei proiecte de informatizare.Unul dintre proiecte are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de management, denumit "Sistem integrat de management in sistemul de asigurari sociale de sanatate". Acest sistem va permite elaborarea de rapoarte, analize si studii menite sa optimizeze si sa consolideze capacitatea decizionala a CNAS, prin prelucrarea datelor specifice colectate in Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS). Astfel, din PIAS vor fi generate rapoarte personalizate in vederea efectuarii analizelor, studiilor si statisticilor.Potrivit presedintelui Adela Cojan, un alt proiect important, pentru care CNAS a demarat procedurile de accesare de fonduri nerambursabile, este extinderea Dosarului Electronic de Sanatate (DES), care a fost conceput initial pentru medicina primara si spitale, insa este necesar sa fie dezvoltat pe intreg lantul de servicii medicale."Al treilea proiect este Sistemul Informatic pentru Gestionarea Moderna a Accesului la Servicii Medicale Acte, Recomandari si Tehnologii (SIGMA SMART) un proiect care se doreste a fi derulat in parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si care are ca obiectiv general optimizarea fluxurilor de date si monitorizarea electronica a serviciilor medicale decontate din FNUASS. Proiectul prevede constructia unui portal in care asiguratii si furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pot efectua programari electronice ale serviciilor medicale de care pacientii au nevoie", a mai spus Adela Cojan.