Vreme deosebit de rece in Bucuresti. Anuntul meteorologilor

Vremea va fi geroasa pe parcursul noptilor

Potrivit sursei citate, minimele vor ajunge chiar si la -11 grade , arata prognoza speciala, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Conform meteorologilor, vineri, pana la ora 21:00, vremea se va mentine rece, iar pana spre seara trecator va mai fulgui. Temporar, vantul va avea intensificari cu rafale de 45 - 55 km/h, accentuand senzatia de frig, iar temperatura maxima va fi de 0 - 1 grad Celsius.Totodata, in intervalul 12 februarie, ora 21:00 - 15 februarie, ora 10:00, vremea se va mentine deosebit rece , geroasa pe parcursul noptilor si al diminetilor, mai ales in zona pre-oraseneasca.Minimele termice vor oscila intre -11 si -7 grade, iar la amiaza se vor inregistra valori intre -2 si 0 grade. Vantul va sufla in general moderat , in medie cu 30 - 35 km/h, si va amplifica senzatia de rece. Cerul va fi variabil, mai mult noros incepand din seara zilei de sambata (13 februarie). De asemenea, se va produce ghetus.