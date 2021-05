Raspunsul lui Teodosie la refuzul Patriarhiei de a-l ridica la rangul de mitropolit: "Se va face. Mitropolia a fost intrerupta nu a fost desfiintata" VIDEO

"Patriarhul Teoctist m-a indemnat"

Pozitia Patriarhului Daniel

Teodosie a raspuns unei intrebari pe aceasta tema intr-o conferinta de presa in data de 28 aprilie 2021, inainte de Paste , la 10 zile dupa redactarea documentului in Cancelaria Sfantului Sinod, potrivit dobrogealive.ro Desi, teoretic, ar fi trebuit sa aiba cunostinta de pozitia negativa a Patriarhiei Romane fata de reinfiintarea Mitropoliei Tomisului, in conferinta de Paste, IPS Teodosie i-a raspuns unui jurnalist ca nu are un raspuns de la Patriarhie, dupa ce a fost intrebat daca a primit vreun semnal:"Ei, semnale. Eu nu cer semne repede si semnale. Are grija Dumnezeu si daca e de la Dumnezeu se face. Si eu cred ca se face. Pentru ca mitropolia a fost intrerupta nu a fost desfiintata si ea se va reactiva", a declarat Teodosie pe 28 aprilie 2021, potrivit sursei citate.Adresa prin care i se aduce la cunostinta lui IPS Teodosie ca in Arhiepiscopia Tomisului se "inregistreaza mai multe probleme de natura administrativa, economica, de disciplina canonica si educationala", a fost semnata de secretarul Sfantului Sinod, episcopul Varlaam Ploiesteanu, din incredintarea patriarhului si inregistrata pe 19 aprilie 2021.In declaratia sustinuta in fata presei in data de 28 aprilie 2021, IPS Teodosie spune ca a fost indemnat de fostul patriarh Teoctist sa faca demersurile necesare pentru infiintarea episcopiei la Tulcea si a mitropoliei la Constanta. Patriarhul Teoctist m-a indemnat sa fac Episcopia Tulcei , ca sa fie mitropolie. O spun tare si e un adevar. Ca unii spun altceva. Eu stiu ce am vorbit cu patriarhul (n.r. Teoctist)."Realitatea este, insa, cu totul alta. IPS Teodosie a facut primele demersuri pentru reactivarea Mitropoliei Tomisului in anul 2003, dar unul dintre cei care s-a opus este chiar patriarhul Teoctist. "Deschizand portile pentru schimbarea si modificarea structurii noastre bisericesti, ar putea produce destabilizare, ceea ce nu ar fi in folosul ei, fie ca este vorba de ridicare in rang, de restaurare sau de restabilire a unui scaun arhiepiscopal sau mitropolitan", a spus patriarhul in sedinta de sinod din anul 2003.Aceasta pozitie este sustinuta si de Patriarhul Daniel , care sustineca ridicarea in rang a arhiepiscopiei nu este decat "o ambitie personala a chiriarhului sau" si ca nu este "o necesitate misionara". In plus, nici nu indeplineste conditiile necesare prevazute deoarece asta ar insemna sa aiba "eparhii si sufragane componente", ceea ce nu se intampla.Scrisoarea mai sustine ca anumite initiative si actiuni ale arhiepiscopiei din timpul pandemiei au afectat imaginea BOR. "Ele au fost insotite de o atitudine provocatoare, de lipsa de tact pastoral si de comunicare deficitara cu autoritatea bisericeasca pastorala si comunicarea deficitara cu autoritatea bisericeasca superioara, fapt care exprima un duh de indisciplina si de razvratire", se mai arata in scrisoare. IPS Teodosie este conducator de doctorat la Scoala Doctorala a Facultatii de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, unde ar fi "cele mai mari probleme din punct de vedere al calitatii tezelor"."Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a evidentiat ca cele mai mari probleme, din punct de vedere al calitatii tezelor doctorale si al onestitatii stiintifice, se regasesc la Scoala Doctorala a Facultatii de Teologie Ortodoxa (teze plagiate, teze conduse de profesori care nu au legatura cu disciplina, deficiente de redactare a textului etc)", se mai arata in scrisoare.Arhiepiscopia Tomisului are datorii de 468.822,02 lei fata de Patriarhia Romana, restante inca din anul 2016, cu toate ca au fost trimise mai multe notificari de plata.