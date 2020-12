IPS Teodosie, in pastorala de Craciun: "Sa nu mai permitem ca bisericile sa fie incuiate si sa ne aparam credinta in fata prigonitorilor"

"Sa nu mai permitem niciodata ca Bisericile sa fie incuiate de cei ce nu au dreptul sa omoare credinta sfanta a neamului romanesc" - a fost mesajul transmis credinciosilor de arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, in Pastorala de Craciun , el afirmand ca ''prigonirea Bisericii a luat astazi diferite forme, mai subtile si mai perfide'', iar ''sub pretextul izbavirii de boala, bisericile sunt inchise, crestinii sunt intimidati, batjocoriti, hartuiti''."Venirea in lume a Pruncului Iisus nu este doar evenimentul crucial si culminant al intregii istorii universale, ci este si inceputul unui nou veac, veacul in care Dumnezeu Se daruieste lumii, pe care o umple de harul Sau, se uneste cu oamenii si ne daruieste dragostea Sa infinita, Trupul si Sangele Sau in Sfanta si Dumnezeiasca Impartasanie. (...) De aceea, in aceste vremuri de pandemie, Iisus Hristos este Doctorul cel fara de moarte, Vindecatorul de toate bolile, Cel ce ne aduce dragostea Tatalui. Cel ce a venit sa omoare moartea, Pruncul Cel nascut in Betleem este vantul cel preacurat, care sufla oxigen ceresc in plamanii vlaguiti de suferinta ai celor din spitale, oferindu-ne doctoria nemuririi, Mana cea puternica, care ne smulge din intunericul mortii si ne aduce inapoi la starea de nemuritori, oferind chiar puterea medicilor de a starui in osteneala vindecarii", afirma arhiepiscopul Tomisului.Potrivit acestuia, puterea lui Iisus Hristos este in masura de a ne izbavi nu numai de virusuri, ci mai ales de "frica omoratoare de suflet, care a pus stapanire pe intreaga planeta"."Nasterea Domnului este inceputul cel preafrumos al vindecarii noastre de moarte si de pacat, este si strafulgerarea de lumina dumnezeiasca, in stare sa naruie si sa zdrobeasca cursele vicleanului. Puterea Pruncului Dumnezeu din iesle este in masura de a ne izbavi, nu numai de virusuri, ci mai ales de frica aceasta omoratoare de suflet, care a pus stapanire pe intreaga planeta. Astazi frica omoara mai mult decat virusurile, cu complicitatea mass-media. Depresie, indoiala, grija, saracie, somaj , durere - toate acestea sunt efectele fricii care a cuprins pe semenii nostri si ameninta sa ne zdrobeasca", spune IPS Teodosie.El transmite sa nu ne temem peste masura, iar grija pentru pastrarea sanatatii sa fie insotita de "bucuria daruirii"."Asa cum am spus si la marele praznic al Sfantului Apostol Andrei, Crestinatorul Dobrogei si Parintele duhovnicesc al intregii Romanii, sa nu ne inspaimantam peste masura. Grija si atentia pentru igiena si pentru pastrarea sanatatii sa fie insotite de bucuria daruirii si de curajul pe care Dumnezeu ni l-a daruit atunci cand S-a nascut in pestera rece din Betleem. Suntem urmasii Sfantului Apostol Andrei. Asa cum el a indurat foame, frig, prigoana, suferinta, durere si la sfarsit moarte muceniceasca pentru Hristos, tot asa si noi sa rabdam si sa suferim aceasta vreme de incercare si sa multumim lui Dumnezeu pentru toate", subliniaza Teodosie.Arhiepiscopul Tomisului mai spune ca, in prezent, "prigonirea" bisericii a luat "diferite forme, mai subtile si mai perfide"."Biserica lui Hristos isi are cetatenia in ceruri, iar domiciliul ei este in raiul iubirii lui Dumnezeu. Aici pe pamant suntem straini si calatori. Mereu oamenii lui Dumnezeu au suferit mania si furia ucigasa a celor rai. Astazi prigonirea Bisericii a luat diferite forme, mai subtile si mai perfide. Sub pretextul izbavirii de boala, Bisericile sunt inchise, crestinii sunt intimidati, batjocoriti, hartuiti. Crestinii nu mai sunt dati la fiarele salbatice, insa fiarele rautatii musca mereu din Trupul Bisericii prin propaganda, rautate, acuze mincinoase, calomnie si ura", sustine arhiepiscopul Tomisului.Teodosie ii indeamna pe credinciosi sa nu mai permita ca bisericile "sa fie incuiate de cei ce nu au dreptul sa omoare credinta sfanta a neamului romanesc" si sa isi apere credinta ortodoxa "in fata asaltului prigonitorilor"."Sa ne pastram si noi credinciosia si lumina aduse de Sfantul Apostol Andrei. Iata, in ultimii 15 ani, s-au zidit 30 de manastiri in Arhiepiscopia noastra. Sa cautam manastirile si sa ne umplem de harul lui Dumnezeu care salasluieste acolo. (...) Sa umplem bisericile sfinte spre sfintirea noastra si spre mostenirea Imparatiei lui Dumnezeu. Sa nu mai permitem niciodata ca Bisericile zidite cu sudoare, lacrimi si sange de stramosii nostri sfinti sau cele noi ridicate cu jertfa si truda de credinciosii nostri cu suflet mare sa fie incuiate de cei ce nu au dreptul sa omoare credinta sfanta a neamului romanesc. Sa ne aparam credinta ortodoxa in fata asaltului prigonitorilor care urmaresc secatuirea sufletelor noastre de apa cea vie", a fost mesajul arhiepiscopului Tomisului.Citeste si: Israelul, pentru a treia oara in lockdown partial. De cand se impun masurile