Țepe de la meseriașii din România: "Sunt amânat cu lucrarea de 4 luni. Au încasat avans 50%"

Nu sunt puțini românii care au avut experiențe neplăcute când au avut de-a face cu meseriașii din țara noastră. Fie lucrările au fost executate gresit, uneori abandonate, sau prețurile foarte mari.

Sunt și situații în care oamenii au fost înșelați.

Este și cazul unui tânăr care a plătit un avans generos, iar cei care au primit banii amână de 4 luni începerea construcției.

"Ați pățit să fiți trași în țeapă de așa zișii meseriați? Ce ați făcut? Orice sfat e bine venit. Sunt amânat cu lucrarea de 4 luni. Vreau să fac reclamație la poliție sau ANPC. Am semnat contract cu o firma pentru ridicarea unei căsuțe de lemn (12mp) și prestatorul bagă tot felul de scuze și minciuni. Au încasat avans 50%", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas, de pe Facebook.

Nu este singurul în această situație

"Da, luat țeapă de 1500 euro în luna martie 2021, pentru o casă din panouri sandwich, după mult scandal și circ i-am gonit și am preferat să construim noi, nu am umblat cu reclamații cu nimic!!! Asta este când nu te informezi corect, când nu ai bani suficienți, apelezi la așa zisele firme (fantomă ) mai ieftine! Nu am construit în viața noastră, dar am avut ambiție și am făcut, nici acum nu ne-am revenit cu banii, suntem oameni simpli, trăim din salarii mici, dar mergem mai departe, învățare de minte!"

"Și noi am fost înșelați de primul constructor. Am stabilit plata pe etape, apoi a cerut bani în avans pe motiv că i s-a stricat duba, că trebuie să plătească muncitorii etc. Când i-am spus că nu îi mai dăm bani decât după ce toarnă placă peste parter, a făcut scandal și a plecat. El luase 75% din bani și nu terminase nici zidăria la parter."

"Când am construit casă, de la fiecare meseriaș am primit țeapă!

Nu am reclamat nimic de rușine, dar am muncit să completez tot ce nu au făcut ei. Eu și soțul, cât am putut.Bine că aveți înțelegeri scrise că poate rezolvați ceva.

Dar mai bine schimbați firma.

Contează calitatea lucrării foarte mult! Dumneavoastră rămâneti în casă!"

"Sincer de două ori am fost tepuiți, a treia oară am făcut singuri, nu șțiți ce satisfacție aveți că faceți cu mâna dv"

"Nu știu dacă o să rezolvați ceva. Părinții mei au dat avans pentru acoperișul casei, apoi firma a dispărut. Au făcut plângere dar degeaba. Multe plângeri nici nu le-au înregistrat, că au mai fost tepuiti și alți oameni. Eu cred că împart câștigul cu poliția."

"Cu tristețe va spun că am pățit-o, eu am ajuns în chirie 6 luni."

"Eu dacă vreau să vând casa, nu pot din cauza tablei pe care au pus-o la mișto pe casă, am fost bolnav de oftică"

Ce sfaturi a primit

"Sper să nu-mi iau prea multe înjurături, dar recomand dacă aveți comenzi mai mari, să luați legătură cu firme din Ungaria și când este vorba de case de lemn, sunt vreo două firme în Covsna mi se pare, care au niște recomandări excelente."

"Rar mai găseșți oameni de cuvânt în România, iar când îi găsești, îi tratezi cu aceași suspiciune.

Sfat: Cumpără-ți câteva scule și-ți faci treaba singur."

"Puteți face reclamație. Veți afla că mai sunt cincizeci de păgubiți. Va trebui să mergeți în instanță sau să treceți avansul la pierderi. Țară de tepari."

"50%??? E sinucidere curată. Nu cred că mai vedeți vreun leu, sincer. 500 ron maxim aș fi dat avans."

"Aș recomandă să apelați la un mediator, dacă vreți să rezolvați rapid problema, mai ales dacă aveți contract. Celelalte două instituțîi nu vă rezolvă problema, durează mult, ani."

"Dacă aveți un contract încheiat și ați plătit un avans pentru lucrare, iar lucrarea este tergiversată, faceți plângere la poliție pentru înșelăciune. Și la Oficiul pentru protecția consumatorului.

Condiția este ca termenul de execuție a lucrărilor să fie depășit, altfel nu aveți justificare."

"Reclamatie peste tot unde e primită, nu renunțați, pe asta se bazează toți cei care procedează așa: lehamitea clientului de a-și căuta dreptatea, pentru că e greu de obținut.

Notificare pentru restituirea avansului, cu dată fixă și penalități. Dacă nu restituie suma la dată stabilită sau nu livrează căsuța, faceți plângere penală direct la procuror."

"Niciodată nu se dă un avans atât de mare, doar nu sunteți copii. Sunt banii dvs, ați muncit pentru ei, doar nu cresc în pom.

Acum, prinde orbul, scoate-i ochii, va fi foarte greu să vă recuperați paguba, o treceți la pierderi și vă trageți câteva palme, să nu mai faceți așa ceva altă dată.

Dacă aveți energie luați câțiva prieteni și mergeți la escroc acasă, îi cereți socoteală, îl amenințați, îl reclamați la poliție"

"Pentru orice lucrare cereți la diferite firme, cel puțin trei, un deviz care să cuprindă toate lucrările de făcut, preț unitar și preț total pentru fiecare poziție, costul materialelor și manoperă. Stabiliți un termen pentru începerea lucrărilor și un termen pentru încheierea lor. Fixați o schemă de plata cu un avans de max. 30% și min. 30% la darea în folosință. Nu mai puțin de 20%. Cu un contract bazat pe un astfel de deviz riscați cel mai puțin, Cum se procedează peste tot se poate și în România. Fără deviz amănunțit aveți puține șanse în caz de litigiu."

"Atenție mare, umblă mulți țepari, iau avans și nu mai vin, mergeți pe recomandări nu mai luați de pe internet".

"Banii se dau doar după ce lucrarea e gata. Regulă."

Sunt și meseriași serioși

"Eu am construit o cabană de lemn de 5.85x4.85 (din care 2m terasă) cu o firma din capătul celălalt al țării. Evident, cu contract și da, am dat avans prin virament bancar.

Culmea e că m-au sunat că au terminat-o înainte de termen și vin s-o monteze. După un drum de vreo 700km au descărcat-o și s-au apucat s-o monteze deși erau 37 de grade la umbră. Până seară era aproape gata.

La motel au zis că a două zi încep la 5 dimineață. Am zis: Da-da, sigur, garantat! Pe la amiază erau deja plecați. Nu dau numele firmei decât pe privat. Practic, în 24 de ore, doi muncitori au ridicat-o. N-au vrut nici măcar o bere în timpul asta. Doar apă."

Ads