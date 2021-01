Medicii de la Spitalul 'Victor Babes' din Timisoara folosesc o noua terapie pentru plamanii afectati de SARS-CoV-2

Aparate pentru pacientii cu probleme respiratorii grave

Noul tip de terapie medicala foloseste aparate cu canula nazala cu flux mare de oxigen, HFNC (high flow nasal canula), pentru pacientii cu forme moderate si severe de infectie cu noul coronavirus.Aparatul este portabil si asigura primirea de catre pacient a unui debit de oxigen umidificat si incalzit, care poate ajunge pana la 60 de litri/minut, in comparatie cu debitul de oxigen asigurat de instalatiile standard din unitatile sanitare, care au un debit de pana la 15 litri/minut, potrivit unui comunicat al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara remis, vineri, AGERPRES."Folosim aceste aparate la pacientii cu probleme respiratorii grave. Prin utilizarea lor reusim sa reducem ceea ce numim spatiul mort pulmonar. Prin aplicarea acestui tratament, prin folosirea aparatului HFNC, este redus efortul respirator al pacientului. Gazul pe care il primeste bolnavul este incalzit, este adus la temperatura corpului uman si este umidificat. Trebuie spus ca inclusiv tubul de transport este incalzit pentru a preveni racirea aerului si condensarea vaporilor de apa. Aceasta umidificare a aerului este foarte importanta intrucat, daca nu ar avea loc, procedura ar face mai mult rau decat bine", spune medicul pneumolog Monica Marc.Utilizarea acestei terapii se poate face pe termen lung in cazul pacientilor care necesita suport ventilator in urma afectarii pulmonare din cauza infectiei cu SARS-CoV-2. Prin aceasta procedura se reduce nevoia de intubatie oro-traheala, ceea inseamna o scadere a numarului de pacienti care pot ajunge in Sectia de Terapie si Anestezie Intensiva "Cel mai mare castig este scaderea riscului de mortalitate prin folosirea acestui aparat. Mai mult, datorita canulei, este mai confortabil si mai bine tolerat decat sistemele de ventilatie noninvaziva cu masca. Totodata, riscul de dispersie a bioaerosolului in incaperi este mai mic. Dar, repet, principalul avantaj este ca putem sa ii ajutam pe colegii nostri din ATI, sa degrevam Sectia de Terapie Intensiva", a adaugat Monica Marc.Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babes" Timisoara a primit ca donatie trei asemenea aparate de oxigen cu canula nazala cu debit mare (HFNC) care sunt folosite in zona rosie a sectiilor de pneumologie.